W Wielką Sobotę nie ma obowiązku uczestnictwa w kościele ani we Mszy Świętej.

Wizyta w kościele ze święconką to silna tradycja, a nie religijny obowiązek.

Wieczorna Wigilia Paschalna, odprawiana po zmroku, może zastąpić Mszę w Niedzielę Wielkanocną, spełniając tym samym obowiązek niedzielny.

Kiedy wypada Wielka Sobota w 2026 roku?

W 2026 roku Wielka Sobota wypada 4 kwietnia, czyli dzień przed Wielkanocą. To część Triduum Paschalnego, a więc jednego z najważniejszych momentów w całym roku liturgicznym. W polskiej tradycji ten dzień kojarzy się przede wszystkim ze święceniem pokarmów, odwiedzaniem Grobu Pańskiego i oczekiwaniem na wieczorną liturgię Zmartwychwstania.

Czy w Wielką Sobotę trzeba iść do kościoła?

Nie, w Wielką Sobotę nie ma powszechnego obowiązku uczestnictwa w kościele takiego, jaki obowiązuje w niedzielę i święta nakazane. Kodeks Prawa Kanonicznego jasno wskazuje, że obowiązek uczestnictwa dotyczy niedziel oraz określonych świąt, a Wielka Sobota nie jest wymieniona w tym katalogu. Samo pójście do kościoła ze święconką także nie jest obowiązkiem religijnym zapisanym w prawie kościelnym, lecz bardzo silną i żywą tradycją.

Wielu wiernych właśnie tu się myli, bo obecność w kościele w Wielką Sobotę jest w Polsce czymś powszechnym. Nie wynika to jednak z nakazu udziału we Mszy, bo w ciągu dnia Wielkiej Soboty nie sprawuje się Mszy świętej. Dopiero po zapadnięciu zmroku rozpoczyna się Wigilia Paschalna, uznawana za najważniejszą liturgię całego roku.

A co z wieczorną Wigilią Paschalną?

Tu sprawa jest bardziej złożona. Sama Wielka Sobota w dzień nie nakłada obowiązku pójścia do kościoła. Jednak wieczorna Wigilia Paschalna jest już liturgią sprawowaną w przeddzień Niedzieli Zmartwychwstania. Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że uczestnictwo we Mszy odprawianej wieczorem dnia poprzedzającego wypełnia obowiązek niedzielny. To oznacza, że udział w Wigilii Paschalnej może zastąpić Mszę w Niedzielę Wielkanocną.

Święconka to tradycja, nie nakaz

Dla wielu rodzin najważniejszym momentem Wielkiej Soboty pozostaje błogosławienie pokarmów. Koszyczek z jajkami, chlebem, solą czy kiełbasą jest mocno wpisany w polski sposób przeżywania świąt, ale Kościół nie traktuje tego jako obowiązku pod groźbą grzechu. To zwyczaj, który dla wielu ma duże znaczenie religijne i rodzinne, lecz nie jest tym samym co obowiązek uczestnictwa we Mszy.