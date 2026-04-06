Czy w Poniedziałek Wielkanocny trzeba iść do kościoła? Dowiedz się, czy obowiązuje nakaz uczestnictwa we mszy świętej

Wielkanoc to najważniejsze święto katolickie, którego centralnym punktem jest Triduum Paschalne i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Uczestnictwo we mszy świętej w Niedzielę Zmartwychwstania jest obowiązkowe dla katolików, co wynika z tradycji i Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Czy w Poniedziałek Wielkanocny również musisz iść do kościoła? Sprawdź, czy tego dnia obowiązuje Cię nakaz uczestnictwa we mszy świętej!

Tradycyjnie, centralnym punktem obchodów Wielkanocy jest Triduum Paschalne, które rozpoczyna się wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, trwa przez Wielki Piątek (dzień Męki Pańskiej) i Wielką Sobotę (wigilię Zmartwychwstania), a kończy się w Niedzielę Zmartwychwstania. Sama Niedziela Zmartwychwstania to najważniejsze święto liturgiczne w roku. W wielu parafiach jej obchody rozpoczynają się wcześnie rano uroczystą procesją rezurekcyjną, która symbolizuje ogłoszenie światu zwycięstwa Chrystusa. Procesja ta często prowadzi wokół kościoła, a następnie kończy się Mszą Świętą, która jest radosnym dziękczynieniem za dar Zmartwychwstania. Uczestnictwo w liturgii Niedzieli Zmartwychwstania jest dla katolików obowiązkowe, jako że jest to jedno z najświętszych świąt nakazanych.

Zobacz także: Psychotest. Który sernik wybierasz? Sprawdź, co mówi o tobie rodzaj ciasta

Śmigus-dyngus w wykonaniu bydgoskich morsów! Zabawa była przednia

Poniedziałek Wielkanocny: czy tego dnia msza święta jest obowiązkowa?

Wielu katolików, zwłaszcza tych, którzy starają się jak najsumienniej wypełniać swoje obowiązki religijne, zastanawia się, czy w Poniedziałek Wielkanocny (tzw. lany poniedziałek) również mają obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, dniami świątecznymi nakazanymi, w które wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej, są m.in. każda niedziela oraz wybrane uroczystości. Wśród nich wymienia się uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Poniedziałek Wielkanocny, choć jest dniem wolnym od pracy i kontynuacją świątecznego świętowania, nie jest dniem świątecznym nakazanym w sensie ścisłego obowiązku uczestnictwa we mszy świętej. Oznacza to, że katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia w liturgii w Poniedziałek Wielkanocny, tak jak jest to w przypadku Niedzieli Zmartwychwstania.

Niemniej jednak, wiele osób decyduje się na udział we mszy świętej również tego dnia. Jest to piękna tradycja i wyraz głębokiej pobożności, kontynuujący radosne świętowanie Zmartwychwstania. Kościół zachęca do uczestnictwa w liturgii, ale nie nakłada na wiernych ścisłego obowiązku uczestniczenia w nabożeństwie w tym konkretnym dniu.

