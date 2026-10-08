Czesi się nią zajadają. Gotuję ją zawsze jesienią, bo nie tylko znakomicie smakuje, ale również wzmacnia odporność

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-08 12:07

Kiedy za oknem robi się chłodno, chętniej sięgamy po rozgrzewające dania. Jednym z nich jest czeska zupa czosnkowa, czyli česnečka. Prosta, aromatyczna i bardzo sycąca. Jej przygotowanie nie wymaga wyszukanych składników, a danie nie tylko znakomicie smakuje, ale również rozgrzewa i podnosi odporność.

Biały talerz z gorącą zupą z makaronem i natką pietruszki. O czeskiej zupie czosnkowej przeczytasz na Eska.
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Česnečka to czeska zupa czosnkowa, idealna na chłodne dni..
  • Jest smaczna, prosta w przygotowaniu, aromatyczna, sycąca i wspiera odporność.
  • Zupa jest serwowana z grzankami i startym serem, lub opcjonalnie z jajkiem, co dodaje jej treściwości.

Czeska zupa czosnkowa to jesienny klasyk

Czesi mają słabość do rozgrzewających zup, a česnečka zdecydowanie należy do najbardziej charakterystycznych i moich ulubionych. Można spotkać ją zarówno w domowych kuchniach, jak i w czeskich gospodach. Szczególnie dobrze smakuje jesienią i zimą, gdy mamy ochotę na coś gorącego, aromatycznego i treściwego. Podstawą zupy jest oczywiście czosnek, ale jego smak nie musi zdominować całego dania. Ważne są również ziemniaki, cebula, bulion oraz odpowiednio dobrane przyprawy. Często dodaje się także majeranek i kminek. W wielu wersjach na talerzu ląduje starty ser, grzanki, a czasem również jajko.

Ta czeska zupa nie tylko znakomicie smakuje, ale również wzmacnia odporność

Czosnek od dawna jest ceniony w kuchni nie tylko ze względu na intensywny smak i aromat. Zawiera m.in. związki siarki, w tym allicynę powstającą po rozgnieceniu lub posiekaniu ząbków. Czosnek dostarcza również m.in. witaminy C, witaminy B6, manganu i innych związków bioaktywnych. Jego regularne spożywanie może być wartościowym elementem zbilansowanej diety, która jest jednym z fundamentów prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dlatego jesienią, gdy na dworze coraz częściej wieje i pada, talerz gorącej česnečki to idealne danie!

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Czeska zupa czosnkowa - składniki

Do przygotowania około 4 porcji potrzebujemy:

  • 5-6 ząbków czosnku,
  • 4 średnich ziemniaków,
  • 1 cebuli,
  • 1 litra bulionu warzywnego lub drobiowego,
  • 1 łyżki masła albo oleju,
  • 1 łyżeczki majeranku,
  • ½ łyżeczki kminku,
  • soli i pieprzu do smaku,
  • około 80 g sera żółtego,
  • kilku kromek pieczywa na grzanki.

Opcjonalnie można dodać jajko. Nie jest ono konieczne, ale sprawi, że zupa będzie jeszcze bardziej treściwa.

Jak przygotować česnečkę?

Zaczynamy od cebuli. Drobno ją siekamy i podsmażamy na maśle lub oleju, aż zrobi się szklista. Następnie dodajemy pokrojone w niewielką kostkę ziemniaki i zalewamy całość gorącym bulionem.

Gotujemy około 15-20 minut, aż ziemniaki zmiękną. W międzyczasie obieramy czosnek i przeciskamy go przez praskę albo bardzo drobno siekamy.

Czosnek najlepiej dodać pod koniec gotowania. Dzięki temu zachowa więcej swojego charakterystycznego aromatu. Wsypujemy majeranek, kminek, doprawiamy solą i pieprzem. Całość gotujemy jeszcze kilka minut.

W tym czasie możemy przygotować grzanki. Pokrojone pieczywo wystarczy podsmażyć na suchej patelni lub zapiec w piekarniku.

Gorącą zupę przelewamy do misek. Na wierzch trafiają chrupiące grzanki oraz starty ser. Jeśli lubimy bardziej treściwe dania, możemy dodać również jajko.

Prosta, tania i idealna na chłodne dni. Ta czeska zupa to idealna propozycja na jesienny obiad

Jeśli jesienią szukamy pomysłu na prostą zupę, która pachnie domową kuchnią i przyjemnie rozgrzewa, warto dać szansę czeskiej zupie czosnkowej. Najlepiej smakuje od razu po przygotowaniu, z dużą ilością chrupiących grzanek. Kto raz jej spróbuje, z pewnością pokocha jej smak!

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