Czesi się nią zajadają. Gotuję ją zawsze jesienią, bo nie tylko znakomicie smakuje, ale również wzmacnia odporność

- Česnečka to czeska zupa czosnkowa, idealna na chłodne dni..
- Jest smaczna, prosta w przygotowaniu, aromatyczna, sycąca i wspiera odporność.
- Zupa jest serwowana z grzankami i startym serem, lub opcjonalnie z jajkiem, co dodaje jej treściwości.
Czeska zupa czosnkowa to jesienny klasyk
Czesi mają słabość do rozgrzewających zup, a česnečka zdecydowanie należy do najbardziej charakterystycznych i moich ulubionych. Można spotkać ją zarówno w domowych kuchniach, jak i w czeskich gospodach. Szczególnie dobrze smakuje jesienią i zimą, gdy mamy ochotę na coś gorącego, aromatycznego i treściwego. Podstawą zupy jest oczywiście czosnek, ale jego smak nie musi zdominować całego dania. Ważne są również ziemniaki, cebula, bulion oraz odpowiednio dobrane przyprawy. Często dodaje się także majeranek i kminek. W wielu wersjach na talerzu ląduje starty ser, grzanki, a czasem również jajko.
Ta czeska zupa nie tylko znakomicie smakuje, ale również wzmacnia odporność
Czosnek od dawna jest ceniony w kuchni nie tylko ze względu na intensywny smak i aromat. Zawiera m.in. związki siarki, w tym allicynę powstającą po rozgnieceniu lub posiekaniu ząbków. Czosnek dostarcza również m.in. witaminy C, witaminy B6, manganu i innych związków bioaktywnych. Jego regularne spożywanie może być wartościowym elementem zbilansowanej diety, która jest jednym z fundamentów prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dlatego jesienią, gdy na dworze coraz częściej wieje i pada, talerz gorącej česnečki to idealne danie!
Czeska zupa czosnkowa - składniki
Do przygotowania około 4 porcji potrzebujemy:
- 5-6 ząbków czosnku,
- 4 średnich ziemniaków,
- 1 cebuli,
- 1 litra bulionu warzywnego lub drobiowego,
- 1 łyżki masła albo oleju,
- 1 łyżeczki majeranku,
- ½ łyżeczki kminku,
- soli i pieprzu do smaku,
- około 80 g sera żółtego,
- kilku kromek pieczywa na grzanki.
Opcjonalnie można dodać jajko. Nie jest ono konieczne, ale sprawi, że zupa będzie jeszcze bardziej treściwa.
Jak przygotować česnečkę?
Zaczynamy od cebuli. Drobno ją siekamy i podsmażamy na maśle lub oleju, aż zrobi się szklista. Następnie dodajemy pokrojone w niewielką kostkę ziemniaki i zalewamy całość gorącym bulionem.
Gotujemy około 15-20 minut, aż ziemniaki zmiękną. W międzyczasie obieramy czosnek i przeciskamy go przez praskę albo bardzo drobno siekamy.
Czosnek najlepiej dodać pod koniec gotowania. Dzięki temu zachowa więcej swojego charakterystycznego aromatu. Wsypujemy majeranek, kminek, doprawiamy solą i pieprzem. Całość gotujemy jeszcze kilka minut.
W tym czasie możemy przygotować grzanki. Pokrojone pieczywo wystarczy podsmażyć na suchej patelni lub zapiec w piekarniku.
Gorącą zupę przelewamy do misek. Na wierzch trafiają chrupiące grzanki oraz starty ser. Jeśli lubimy bardziej treściwe dania, możemy dodać również jajko.
Prosta, tania i idealna na chłodne dni. Ta czeska zupa to idealna propozycja na jesienny obiad
Jeśli jesienią szukamy pomysłu na prostą zupę, która pachnie domową kuchnią i przyjemnie rozgrzewa, warto dać szansę czeskiej zupie czosnkowej. Najlepiej smakuje od razu po przygotowaniu, z dużą ilością chrupiących grzanek. Kto raz jej spróbuje, z pewnością pokocha jej smak!