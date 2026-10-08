Czesi się nią zajadają. Gotuję ją zawsze jesienią, bo nie tylko znakomicie smakuje, ale również wzmacnia odporność

Česnečka to czeska zupa czosnkowa, idealna na chłodne dni..

Jest smaczna, prosta w przygotowaniu, aromatyczna, sycąca i wspiera odporność.

Zupa jest serwowana z grzankami i startym serem, lub opcjonalnie z jajkiem, co dodaje jej treściwości.

Czeska zupa czosnkowa to jesienny klasyk

Czesi mają słabość do rozgrzewających zup, a česnečka zdecydowanie należy do najbardziej charakterystycznych i moich ulubionych. Można spotkać ją zarówno w domowych kuchniach, jak i w czeskich gospodach. Szczególnie dobrze smakuje jesienią i zimą, gdy mamy ochotę na coś gorącego, aromatycznego i treściwego. Podstawą zupy jest oczywiście czosnek, ale jego smak nie musi zdominować całego dania. Ważne są również ziemniaki, cebula, bulion oraz odpowiednio dobrane przyprawy. Często dodaje się także majeranek i kminek. W wielu wersjach na talerzu ląduje starty ser, grzanki, a czasem również jajko.

Ta czeska zupa nie tylko znakomicie smakuje, ale również wzmacnia odporność

Czosnek od dawna jest ceniony w kuchni nie tylko ze względu na intensywny smak i aromat. Zawiera m.in. związki siarki, w tym allicynę powstającą po rozgnieceniu lub posiekaniu ząbków. Czosnek dostarcza również m.in. witaminy C, witaminy B6, manganu i innych związków bioaktywnych. Jego regularne spożywanie może być wartościowym elementem zbilansowanej diety, która jest jednym z fundamentów prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dlatego jesienią, gdy na dworze coraz częściej wieje i pada, talerz gorącej česnečki to idealne danie!

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Czeska zupa czosnkowa - składniki

Do przygotowania około 4 porcji potrzebujemy:

5-6 ząbków czosnku,

4 średnich ziemniaków,

1 cebuli,

1 litra bulionu warzywnego lub drobiowego,

1 łyżki masła albo oleju,

1 łyżeczki majeranku,

½ łyżeczki kminku,

soli i pieprzu do smaku,

około 80 g sera żółtego,

kilku kromek pieczywa na grzanki.

Opcjonalnie można dodać jajko. Nie jest ono konieczne, ale sprawi, że zupa będzie jeszcze bardziej treściwa.

Jak przygotować česnečkę?

Zaczynamy od cebuli. Drobno ją siekamy i podsmażamy na maśle lub oleju, aż zrobi się szklista. Następnie dodajemy pokrojone w niewielką kostkę ziemniaki i zalewamy całość gorącym bulionem.

Gotujemy około 15-20 minut, aż ziemniaki zmiękną. W międzyczasie obieramy czosnek i przeciskamy go przez praskę albo bardzo drobno siekamy.

Czosnek najlepiej dodać pod koniec gotowania. Dzięki temu zachowa więcej swojego charakterystycznego aromatu. Wsypujemy majeranek, kminek, doprawiamy solą i pieprzem. Całość gotujemy jeszcze kilka minut.

W tym czasie możemy przygotować grzanki. Pokrojone pieczywo wystarczy podsmażyć na suchej patelni lub zapiec w piekarniku.

Gorącą zupę przelewamy do misek. Na wierzch trafiają chrupiące grzanki oraz starty ser. Jeśli lubimy bardziej treściwe dania, możemy dodać również jajko.

Prosta, tania i idealna na chłodne dni. Ta czeska zupa to idealna propozycja na jesienny obiad

Jeśli jesienią szukamy pomysłu na prostą zupę, która pachnie domową kuchnią i przyjemnie rozgrzewa, warto dać szansę czeskiej zupie czosnkowej. Najlepiej smakuje od razu po przygotowaniu, z dużą ilością chrupiących grzanek. Kto raz jej spróbuje, z pewnością pokocha jej smak!

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