Błąd w podlewaniu trawnika w upalne dni. Ekspert od stadionowych muraw radzi, jak uniknąć suchych placków

Spis treści Jak pielęgnować trawnik podczas suszy? Najważniejsze zasady nawadniania murawy

Słońce i brak opadów bezlitośnie niszczą trawę, powodując jej żółknięcie oraz powstawanie wyschniętych, pustych obszarów.

Odpowiednie nawożenie to podstawa, jednak o przetrwaniu darni w trakcie fali gorąca decyduje jeden kluczowy nawyk.

Niewłaściwa pora nawadniania to najpopularniejsze przewinienie ogrodników. Wybór odpowiedniego momentu w ciągu dnia gwarantuje utrzymanie soczystej zieleni.

Jak pielęgnować trawnik podczas suszy? Najważniejsze zasady nawadniania murawy

Ekstremalne temperatury, ostre promienie słoneczne i deficyt opadów to ogromne zagrożenie dla ogrodowej roślinności, a w szczególności dla trawy. Rozległe zielone dywany posiadają bardzo płytki system korzeniowy, co całkowicie uniemożliwia im pobieranie wilgoci i substancji odżywczych z niższych partii gleby. W konsekwencji darń pod wpływem gorąca błyskawicznie traci wodę, zmienia barwę na żółtą, a na posesji tworzą się nieestetyczne, nagie placki samej ziemi. Utrzymanie gęstej murawy wymaga wdrożenia kilku żelaznych reguł, wśród których prym wiodą odpowiednie składniki pokarmowe. Zamiast inwestować w gotowe preparaty, można z powodzeniem wykorzystać ściętą wcześniej trawę, która wzbogaca podłoże w minerały i skutecznie ogranicza utratę wody. W okresie wiosenno-letnim znakomicie sprawdzają się również nawozy bogate w potas, fosfor oraz azot. Takie pierwiastki świetnie napędzają wzrost źdźbeł, pomagają w procesach fotosyntezy i potężnie hartują podziemny układ roślin.

Podczas największych upałów fundamentalną rolę odgrywa jednak prawidłowe nawadnianie terenu. Zaprzyjaźniony profesjonalista odpowiadający za jakość stadionowych boisk podkreśla, że to właśnie na etapie podlewania właściciele działek masowo popełniają kardynalny błąd. Choć większość osób unika zraszania w pełnym słońcu ze względu na ryzyko poparzeń, mało kto wie, że wieczorne podlewanie również jest wysoce niewskazane. Rozgrzana i przesuszona po całym dniu gleba sprawia, że nawet 70 procent wylanej wody błyskawicznie ulatnia się do atmosfery. Idealnym rozwiązaniem podczas upalnych dni jest uruchamianie zraszaczy o wczesnym świcie. Ziemia jest wtedy naturalnie schłodzona po nocy, a dostarczona wilgoć spokojnie przenika wprost do korzeni bez ryzyka błyskawicznego odparowania.