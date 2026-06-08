Biedronka sprzedaje plisowaną spódnicę za 25 zł. To absolutny hit na lato 2026

Plisowana spódnica to sprawdzony i uniwersalny klasyk, który doskonale wpisuje się w letnie trendy modowe .

. Ten wywodzący się ze starożytności fason świetnie ukrywa mankamenty figury, pozwalając na tworzenie eleganckich oraz sportowych zestawień.

Ten absolutny modowy hit nadchodzącego sezonu można kupić za zaledwie ułamek ceny w popularnej sieci dyskontów.

Plisowana spódnica to baza garderoby. Z czym warto ją łączyć?

Zwiewne materiały i jasne barwy to podstawa letnich stylizacji, kiedy kobiety rezygnują ze spodni na rzecz wygodniejszych sukienek. Brak konieczności noszenia grubych kurtek daje ogromną swobodę w tworzeniu niebanalnych zestawień i zabawie formą. Długa, sięgająca za kolano plisowana spódnica idealnie sprawdza się jako podstawa tak zwanej szafy kapsułowej. Taki bazowy element odzieży daje ogromne możliwości aranżacyjne i świetnie pasuje niemal na każdą nadarzającą się okazję.

Ten specyficzny sposób układania materiału stanowił wyznacznik luksusu zarezerwowany dla najbogatszych już w starożytnym Egipcie, a swój wielki renesans przeżywał od lat dwudziestych do pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dziś plisowane kroje ponownie podbijają serca miłośniczek mody na całym świecie. Klasyczne plisy nadają sylwetce kobiecości, a jednocześnie skutecznie odwracają uwagę od różnych niedoskonałości figury. Tę uniwersalną część ubioru z powodzeniem połączysz w sportowym wydaniu ze zwykłym T-shirtem i trampkami, jak również z wyjściową koszulą i eleganckimi szpilkami.

Nowa gazetka promocyjna Biedronki. Modna spódnica na lato 2026 za 24,99 zł

Przeglądając najświeższą ofertę portugalskiego dyskontu, z łatwością natrafimy na wyjątkowo atrakcyjną propozycję odzieżową. Na szczególną uwagę zasługuje efektowna spódnica plisowana za kolano, która trafiła do sprzedaży w różnorodnych wariantach kolorystycznych oraz pełnej rozmiarówce. Za ten wymarzony wakacyjny niezbędnik klienci zapłacą w kasie zaledwie 24,99 zł. To doskonały moment na budżetowe odświeżenie swojej szafy przed letnimi wojażami w 2026 roku, zyskując kreację dającą się swobodnie stylizować.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

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