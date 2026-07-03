Agencje towarzyskie w Płocku i regionie. Kryminalni przejęli narkotyki oraz gotówkę

Śledztwo w sprawie agencji towarzyskich w Płocku

Policjanci z Wydziału Kryminalnego przez ponad 2 lata gromadzili i weryfikowali informacje o osobach prowadzących tak zwane mieszkaniówki. Ich praca pozwoliła Prokuraturze Okręgowej w Płocku na wszczęcie śledztwa dotyczącego ułatwiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. W wyniku zaplanowanych działań do jednostek policji trafili 49-letnia kobieta oraz 41-letni mężczyzna. Oboje są mieszkańcami Płocka i prowadzili odrębne od siebie domowe agencje towarzyskie.

Zatrzymania w gminie Sierpc i pranie pieniędzy

W policyjnej izbie zatrzymań znalazła się również 63-letnia matka 41-latka, którą podejrzewa się o pomoc synowi w przestępczym procederze. Kobieta miała zajmować się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z tej działalności. Kolejną osobą ujętą przez policję jest 38-letni mieszkaniec gminy Sierpc. Według wiedzy kryminalnych mężczyzna ten dostarczał narkotyki do agencji prowadzonych przez 41-latka, skąd trafiały one do dalszych odbiorców. W momencie zatrzymania 38-latek miał przy sobie kokainę oraz 46 000 zł, które zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy.

Przeszukania mieszkań w Brodnicy, Grudziądzu i Kutnie

W ramach prowadzonych działań policjanci przeszukali 8 mieszkań, w których funkcjonowały domowe agencje. Trzy z tych lokali znajdowały się w Płocku, a pozostałe w Brodnicy, Grudziądzu, Sochaczewie oraz Kutnie. W mieszkaniu na terenie Kutna mundurowi zabezpieczyli substancję psychotropową 2-CB, znaną również jako kryształ. Zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków w celu wprowadzenia ich do obrotu usłyszała 29-letnia kobieta, która świadczyła tam usługi seksualne i mogła rozprowadzać środki wśród klientów.

Policja zabezpieczyła broń i tysiące złotych

W wyniku przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze przejęli 65 gramów kokainy, 67 gramów kryształu oraz niewielkie ilości marihuany. Mundurowi odnaleźli także 2 sztuki broni palnej, na których posiadanie najprawdopodobniej wymagane jest specjalne zezwolenie. U podejrzanych zabezpieczono gotówkę w łącznej kwocie ponad 200 000 zł, 1000 dolarów amerykańskich oraz ponad 40 euro. Z informacji policji wynika, że w ciągu 2 lat przez agencje mogło przewinąć się około 100 kobiet świadczących usługi seksualne.

Tymczasowe aresztowanie dla organizatorów procederu

Sąd Rejonowy w Płocku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu zatrzymanych mężczyzn na okres 3 miesięcy. Kobiety w wieku 49 i 63 lat usłyszały zarzuty ułatwiania prostytucji, a starsza z nich dodatkowo zarzut prania brudnych pieniędzy. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakazy kontaktu i opuszczania kraju. W szeroko zakrojonej akcji brało udział niemal 50 policjantów z Bydgoszczy, Brodnicy i Grudziądza, a także przewodnicy z psami służbowymi z Torunia i Włocławka.

Źródło: Policja.pl