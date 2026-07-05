Iza z "M jak miłość" znów na pierwszym planie?! Co spotka byłą żonę Marcina Chodakowskiego?

Iza i Radek z "M jak miłość". Koniec toksycznego małżeństwa

Relacja Izy oraz Radka zakończyła się absolutną katastrofą. Choć na początku mężczyzna gwarantował jej spokój i poczucie bezpieczeństwa, sytuacja szybko przerodziła się w dramatyczny koszmar. Nowy partner stawał się nieprzewidywalny, a jego narastająca agresja doprowadziła do niebezpiecznych incydentów. Przełomowym momentem okazała się sytuacja, w której ucierpiała mała Maja. Wtedy główna bohaterka ostatecznie uświadomiła sobie, że dalsze przebywanie w domu pełnym krzyku stanowi bezpośrednie zagrożenie dla dzieci, po czym natychmiast spakowała swoje rzeczy i odeszła.

Adriana Kalska na planie "M jak miłość". Zdjęcia z Mikołajem Roznerskim

Wszystko wskazuje na to, że telewizyjna historia Izy będzie dynamicznie kontynuowana. Odtwórczyni tej roli udostępniła na swoim profilu na Instagramie zakulisowe materiały z kręcenia nadchodzących odcinków. Na opublikowanych ujęciach widać Laurę Jankowską i Stasia Szczypińskiego, wcielających się w Maję oraz Szymka. Co niezwykle istotne, na planie zdjęciowym stawił się również Mikołaj Roznerski, co jednoznacznie zwiastuje dalsze interakcje między byłymi małżonkami. To doskonała wiadomość dla fanów zaniepokojonych ewentualnym zniknięciem aktorki, udowadniająca, że produkcja przygotowała dla niej zupełnie nowe scenariusze.

Iza Chodakowska dawniej kluczową postacią w "M jak miłość"

W przeszłości Iza stanowiła jeden z absolutnych filarów popularnej produkcji Telewizji Polskiej. Jej małżeństwo z Marcinem przyciągały przed ekrany miliony widzów, którzy z zaangażowaniem obserwowali codzienne problemy pary oraz dorastanie ich dzieci. Sytuacja uległa drastycznej zmianie, gdy scenarzyści zdecydowali się na wprowadzenie wątku zdrady i bolesnego rozwodu Chodakowskich. Kolejny partner kobiety nie zyskał już aprobaty publiczności, przez co rola tej niegdyś uwielbianej postaci została mocno ograniczona i odsunięta w cień.

Przyszłość Izy w "M jak miłość". Rozwód z Radkiem i relacje z Marcinem

Obecnie brakuje jakichkolwiek przesłanek sugerujących powrót kobiety do toksycznego męża. Biorąc pod uwagę ogrom doznanych krzywd, ponowne zaufanie Radkowi jest praktycznie wykluczone. Zdecydowanie bardziej prawdopodobny wydaje się rozwój wydarzeń skupiony na procesie rozwodowym oraz odbudowywaniu relacji z Marcinem i najmłodszymi. Niewykluczone, że Iza będzie mogła liczyć na ogromne wsparcie ze strony Kamy, którą gra Michalina Sosna, a także swojego pierwszego męża. Aktywność Adriany Kalskiej podczas nagrań dobitnie potwierdza, że twórcy formatu dadzą jej szansę na odzyskanie dawnego statusu w tej telenoweli.

M jak miłość. Tak Marcin z dziećmi świętuje ważny dzień