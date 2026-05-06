Barwy szczęścia, odcinek 3379: Przyjaciel wygarnia Tomaszowi prawdę prosto w oczy. Dlaczego jego związek z Oliwką się rozpadł?

Co działo się w poprzednich odcinkach?

W minionym epizodzie (3378) Renata opuściła szpitalne mury, a Marcin natychmiast przewiózł ją do ośrodka leczenia uzależnień. Funkcjonariusz dodatkowo musiał przełknąć gorycz zawodowej degradacji po donosie Rawicza. W domu Pyrków nie brakowało napięć, głównie za sprawą Lucyny, która usilnie przekonywała Agatę i Ignacego do nabycia lokum od Wilka. Seniorka weszła również w konflikt z Asią, stając po stronie Emila w kłótni o fajerwerki. Z kolei Oliwka, słysząc wyznanie Kępskiego na temat Grażyny, ostatecznie porzuciła złudzenia o wspólnym życiu i zaczęła pakować walizki.

Barwy szczęścia. Dominika odsunie Renatę od ich biznesu

Justin przeprowadzi męską rozmowę z Kępskim

Justin postanawia bez owijania w bawełnę rozmówić się z Tomaszem. Kępski od dłuższego czasu żył w błędnym przeświadczeniu, że za rozpad relacji odpowiada niechęć jego matki, Wandy, do Oliwki. Skotnicki wyprowadza go z tego błędu. Zwraca uwagę, że lawinę zdarzeń uruchomiła kłótnia o zaproszenie Wandy na Wigilię. Chociaż Oliwka zrozumiała swój błąd, Tomasz uniósł się honorem i odwołał wizytę matki, co zbudowało mur między partnerami. Ostatecznym ciosem okazało się jednak pojawienie się Grażyny tuż po napiętych świętach. Justin uświadamia przyjacielowi, że to właśnie ta sytuacja, a nie działania Wandy, przekreśliła ich wspólne plany.

Oliwka zdecyduje się na terapię za namową Madzi

Rozstanie całkowicie rozbija Oliwkę emocjonalnie. Sylwestrową noc spędza w towarzystwie Madzi. Przyjaciółka, widząc u Zbrowskiej mieszankę żalu i poczucia winy, proponuje jej zdecydowane działanie. Madzia gorąco namawia Oliwkę na podjęcie terapii. Jej zdaniem tylko profesjonalne wsparcie pomoże zapełnić pustkę po Tomaszu. Oliwka powoli uświadamia sobie, że samodzielnie nie poradzi sobie z tym ogromnym ciężarem.

6

Kiedy i gdzie oglądać 3379. odcinek „Barw szczęścia”?

„Barwy szczęścia” to stały punkt ramówki TVP2, emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05. Najnowszy, 3379. odcinek będzie można zobaczyć w środę, 13 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na premierę telewizyjną, mogą nadrobić zaległości w dowolnym momencie na platformie TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie odcinki.

O czym opowiadają „Barwy szczęścia” i kto w nich występuje?

Produkcja TVP to nie tylko kolejna telenowela, ale opowieść mocno osadzona w polskich realiach, nieunikająca trudnych tematów społecznych, takich jak nietolerancja, konflikty w rodzinie czy przemoc. Losy mieszkańców ulicy Zacisznej i osiedla „Pod Sosnami” angażują widzów, którzy chętnie śledzą ich wzloty i upadki. Twórcy zapowiadają, że w obecnym sezonie nie zabraknie zaskakujących momentów i nagłych zwrotów akcji.

Na ekranie pojawiają się między innymi:

Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki

Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska

Anna Mrozowska jako Renata

Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jacek Rozenek jako Artur Chowański

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak

Karolina Chapko jako Dominika Kowalska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Marek Siudym jako Anatol Koszyk

Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak