Zdrada w "M jak miłość". Marysia dowie się o romansie Artura przed końcem sezonu

Zdrada Artura w 1936 odcinku "M jak miłość". Prawda wyjdzie na jaw

Finałowy odcinek przed przerwą wakacyjną, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku na antenie TVP2, przyniesie kluczowe rozstrzygnięcia. Maria ostatecznie pozna prawdę o zachowaniu swojego męża. Nie skończy się wyłącznie na drobnych domysłach czy niewinnych uśmiechach, ponieważ Artur wprost wyzna miłość Joannie. Rogowski pojawi się w drzwiach jej domu i otwarcie opowie o swoich uczuciach. To przełomowe spotkanie będzie z ukrycia obserwować Agnes, która następnie postanowi ostrzec Marysię przed nielojalnością partnera.

Rogowski pociesza Joannę. Córka przyłapie go na czułościach w "M jak miłość"

Chociaż między bohaterami nie dojdzie do zbliżenia fizycznego, padną słowa, które zrujnują dotychczasowy porządek. Cała sytuacja nabierze tempa, gdy Joanna niespodziewanie złoży wypowiedzenie w pracy. Młoda kobieta przyzna swojemu przełożonemu, że darzy go głębokim uczuciem i nie potrafi dłużej współpracować na stopie zawodowej. Zszokowany Rogowski natychmiast uda się pod dom lekarki, gdzie zadeklaruje odwzajemnienie tych samych emocji. Moment, w którym mąż Marii ociera łzy płaczącej Joanny i czule ją całuje, zostanie uważnie zarejestrowany przez siedzącą w samochodzie Agnes. Rozwój relacji tej pary zostanie jednak odsunięty do kolejnej serii.

Agnes przekazuje bolesne wieści. Łzy Marysi w Grabinie

Przed rozpoczęciem wakacyjnej przerwy w emisji "M jak miłość", córka Artura bez wahania opowie o wszystkim Marysi. Agnes zrezygnuje z chronienia ojca. Zdruzgotana Rogowska w 1936 odcinku "M jak miłość" opuści swój rodzinny dom w Grabinie i ze łzami w oczach przyjmie do wiadomości rozpad swojego małżeństwa. Kobieta uświadomi sobie, że na chłodnym powietrzu jej dotychczasowe życie ulega całkowitej destrukcji. Odpowiedź na to, czy zdoła wybaczyć niewierność oraz czy Artur w ogóle zechce kontynuować ich wspólne życie, widzowie poznają dopiero po wakacjach w 2026 roku.

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną