„Złoty chłopak” sezon 3 - Suna i Abidin będą razem? Nowe odcinki przyniosą sporo zmian

Na początku września 2024 roku na antenie Telewizji Polskiej wyemitowano finał drugiego sezonu „Złotego chłopaka”. Ostatni odcinek serii zakończył się niezwykle dramatycznie, ponieważ Seyran, na oczach Ferita, padła nieprzytomna na ziemię. To właśnie wtedy Suna wyznała Feritowi, że Seyran jest śmiertelnie chora i umiera. Ferit był załamany, obawiał się, że już na zawsze straci ukochaną. Fani telenoweli znad Bosforu są niezwykle ciekawi, co twórcy serialu przygotowali w trzecim sezonie, czy będzie równie emocjonujący, co druga odsłona i czy Seyran i Ferit doczekają się szczęśliwego zakończenia. Wygląda na to, że nowe odcinki przyniosą sporo zmian. Wiadomo na pewno, że w nowych odcinkach zabraknie Pelin oraz Kayi, ponieważ aktorzy ich grający nie znaleźli się w obsadzie nowych odcinków.

„Złoty chłopak” sezon 3 - Suna i Abidin będą razem?

Po emisji pierwszego odcinka trzeciego sezonu „Złotego chłopaka” wiadomo już, że Seyran pokonała chorobę, ale nie jest już z Feritem. Okazuje się, że podczas leczenia kobieta stale odtrącała ukochanego, ponieważ wiedziała, że nie może mu dać dziecka, którego on tak bardzo pragnie. Ciągłe nieporozumienia doprowadziły w końcu do rozstania, a bohaterowie odnaleźli miłość w ramionach kogoś innego. Seyran oświadczyła się przyjacielowi, Sinanowi, który wspierał ją podczas skomplikowanego leczenia, natomiast Ferit związał się z Diyarą.

W nowych odcinkach miłość odnaleźli również Suna i Abidin. Widzowie będą świadkami ich bajecznego ślubu! Czy to oznacza, że chociaż oni doczekali szczęśliwego zakończenia? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach trzeciego sezonu „Złotego chłopaka”. Nie wiadomo jeszcze, czy bohaterów nie czekają nagłe zwroty akcji i nieoczekiwane sytuacje, które na nowo wywrócą ich życie do góry nogami.