W jednym z ostatnich odcinków doszło do tragicznej w skutkach awantury między Suną a Aysen. Zazdrosna Aysen od dłuższego czasu knuła intrygi, a punktem kulminacyjnym stała się próba szantażu – kobieta zagroziła, że wyjawi wszystkie sekrety Suny oraz ujawni prawdę o jej skomplikowanej relacji z Feritem. Dumna Suna nie zamierzała jednak ulec agresorowi, co doprowadziło do szarpaniny na korytarzu, której zszokowana przyglądała się Seyran. W przypływie emocji doszło do rękoczynów, w wyniku których Aysen straciła równowagę i spadła z wysokich schodów, tracąc przytomność.

W 310. odcinku do akcji natychmiast wkroczyła bezwzględna Wielka Pani, która przejęła pełną kontrolę nad sytuacją. Kategorycznie zakazała wzywania odpowiednich służb ratunkowych czy policji, chcąc za wszelką cenę uniknąć oficjalnego dochodzenia, które mogłoby narazić na stres ciężarną Sunę. Choć przerażona Suna wraz z Abidinem ostatecznie potajemnie przewieźli ranną do szpitala, to wydarzenie uświadomiło im, że znaleźli się w pułapce. Suna zrozumiała, że jedynym ratunkiem dla niej i jej nienarodzonego dziecka jest natychmiastowy powrót do męża oraz trwała ucieczka z kraju.

Przebywająca w szpitalnej sali Aysen w końcu odzyskuje przytomność po groźnym upadku, jednak w jej sercu nie ma miejsca na wdzięczność za uratowanie życia. Wręcz przeciwnie – kobieta popada w głęboki obłęd, a jej jedynym celem staje się całkowite zniszczenie rywalki. Gdy zostaje sam na sam z Abidinem, bez wahania oskarża Sunę o celowe zepchnięcie jej ze schodów i usiłowanie morderstwa.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak” odc. 311: Szpitalny terror Aysen

W 311. odcinku Aysen bezwzględnie wykorzystuje swoją tymczasową przewagę i rozpoczyna brutalny, psychiczny terror skierowany przeciwko Sunie. Grozi, że jeśli ciężarna dziewczyna nie spełni jej żądań, natychmiast złoży oficjalne zeznania na policji, co oznaczałoby dla Suny natychmiastowy areszt. Wizja spędzenia ciąży w więziennej celi i utraty dziecka stawia przyszłość przerażonej dziewczyny w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Suna staje przed tragicznym wyborem między uleganiem psychopatycznej szantażystce a ryzykowną próbą ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 12 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 311 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet