Złoty chłopak, odcinek 263: Ferit odda Abidinowi część majątku? Co na to rodzina Korhanów?

Spis treści
W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (262) Seyran spotkała się z Feritem, by powiedzieć mu o Abidinie, a on poinformował ją, że na prośbę Diyar musi zerwać z nią kontakt. Sinan odkrył ich spotkania i oskarżył Seyran o kłamstwa oraz o to, że wciąż kocha byłego męża. Tymczasem rodzina Diyar zgodziła się na małżeństwo, a Ferit ogłosił, że ślub odbędzie się jak najszybciej. Abidin wtargnął do rezydencji Korhanów i publicznie ujawnił, że jest członkiem tej rodziny, oskarżając Halisa o zamordowanie jego rodziców. Na końcu Sinan i Seyran zabrali Abidina z rezydencji, a Esme zwróciła się do Gulgun o pomoc w sprawie wizyty u ginekologa.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 263
Wychodzi na jaw, że Abidin jest nieślubnym synem rodziny Korhanów. Abidin, konfrontując się z mrocznymi sekretami z przeszłości, jest zdeterminowany, by się zemścić. Teraz rodzinę Korhan czeka wojna, której nie mogli przewidzieć. Ferit proponuje mu część rodzinnego majątku. Esme dowiaduje się, że jest w ciąży. Ferit mimo komplikacji może liczyć na wsparcie Diyar. Seyran przyznaje się Sinanowi, że nie potrafi być z nim szczęśliwa.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 7 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 263. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet