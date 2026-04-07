Złoty chłopak, odcinek 263: Ferit odda Abidinowi część majątku? Co na to rodzina Korhanów?

Joanna Dembek
2026-04-07 16:13

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 263. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg już 7 kwietnia 2026.

Autor: www.startv.com.tr/ Materiały prasowe Abidin, grany przez Ersina Arıcı, patrzy z wyraźnym zdumieniem i zszokowaniem podczas rozmowy w serialu "Złoty chłopak", odcinek 263. Aktor ma ciemne włosy, brodę i ubrany jest w ciemną marynarkę na tle jasnego pomieszczenia. Więcej o losach Abidina przeczytasz na Super Seriale.

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (262) Seyran spotkała się z Feritem, by powiedzieć mu o Abidinie, a on poinformował ją, że na prośbę Diyar musi zerwać z nią kontakt. Sinan odkrył ich spotkania i oskarżył Seyran o kłamstwa oraz o to, że wciąż kocha byłego męża. Tymczasem rodzina Diyar zgodziła się na małżeństwo, a Ferit ogłosił, że ślub odbędzie się jak najszybciej. Abidin wtargnął do rezydencji Korhanów i publicznie ujawnił, że jest członkiem tej rodziny, oskarżając Halisa o zamordowanie jego rodziców. Na końcu Sinan i Seyran zabrali Abidina z rezydencji, a Esme zwróciła się do Gulgun o pomoc w sprawie wizyty u ginekologa.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 263

Wychodzi na jaw, że Abidin jest nieślubnym synem rodziny Korhanów. Abidin, konfrontując się z mrocznymi sekretami z przeszłości, jest zdeterminowany, by się zemścić. Teraz rodzinę Korhan czeka wojna, której nie mogli przewidzieć. Ferit proponuje mu część rodzinnego majątku. Esme dowiaduje się, że jest w ciąży. Ferit mimo komplikacji może liczyć na wsparcie Diyar. Seyran przyznaje się Sinanowi, że nie potrafi być z nim szczęśliwa.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek, 7 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 263. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
