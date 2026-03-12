„Złoty chłopak 3” - Suna będzie w ciąży! Wraz z Abidinem zostaną rodzicami

Drugi sezon „Złotego chłopaka”, który był emitowany na antenie Telewizji Polskiej, zakończył się niezwykle dramatycznie. Seyran, na oczach Ferita i całej rodziny, padła nieprzytomna na ziemię. To właśnie wtedy Suna wyjawiła Feritowi, że Seyran jest poważnie chora. Widzowie długo zastanawiali się nad tym, co twórcy serialu zaplanowali na trzeci sezon i rozważali różne scenariusze. Dzięki temu, że sezon jest już emitowany w Turcji, wiemy, jak dalej potoczyły się losy głównych bohaterów. Seyran i Ferit rozstali się, ponieważ Seyran, ciężko przechodząc chorobę, stale odtrącała mężczyznę. Szczęście i spokój kobieta odnalazła w ramionach Sinana, z którym wzięła ślub, natomiast Ferit związał się z Diyarą. W kolejnych odcinkach drogi Seyran i Ferita kilkukrotnie się przecięły, a dawni kochankowie zatęsknili za tym, co mieli. Kolejne zwiastuny odcinków trzeciego sezonu zdradzają, że bohaterowie znowu się do siebie zbliżą, ale jak na razie nie wiadomo jeszcze, czy ponownie spróbują zbudować związek. Co natomiast słychać u Suny i Abidina?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Złoty chłopak 3” - Suna będzie w ciąży!

Suna i Abidin już w jednym z pierwszych odcinków trzeciego sezonu „Złotego chłopaka” wzięli ślub i wyglądali na szczęśliwych. Świadkami na ich ślubie zostali Seyran i Ferit. W kolejnych odcinkach Abidin dowiedział się, że jest siostrzeńcem Halisa Korhana, a sam Halis jest odpowiedzialny za śmierć jego rodziców. Abidin będzie chciał zemścić się na mężczyźnie, ale zanim do tego dojdzie, Suna oznajmi mężowi, że już wkrótce zostaną rodzicami! Abidin będzie tak szczęśliwy, że od razu porwie żonę w ramiona. Czy informacja o ciąży zmieni plan Abidina i mężczyzna zrezygnuje z zemsty na Korhanie? O tym przekonamy się już wkrótce. Przypominamy, że trzeci sezon „Złotego chłopaka” ma zadebiutować w Polsce w 2025 roku, ale jak na razie nie jest znana konkretna data premiery.