Zdrada Rogowskiego i odwołany ślub w "M jak miłość". TVP podała datę końca sezonu

Kiedy finał sezonu "M jak miłość"? TVP pokaże ostatni odcinek w maju 2026 roku

Telewizja Polska oficjalnie zaprezentowała harmonogram końcówki obecnej serii popularnej telenoweli. Z ramówki stacji wynika, że widzowie obejrzą 1936. odcinek dokładnie w poniedziałek 25 maja 2026 roku, po czym nastąpi standardowa, trzymiesięczna letnia przerwa w emisji.

Dzień później stacja przygotowała jednak dodatkową niespodziankę dla wiernych fanów sagi rodu Mostowiaków. We wtorek 26 maja stacja przypomni specjalny materiał zatytułowany "25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz", który pierwotnie zadebiutował na ekranach w listopadzie zeszłego roku z okazji ćwierćwiecza produkcji.

Finał "M jak miłość" przed wakacjami 2026. Co czeka bohaterów?

Ostatnie tygodnie przed wakacyjną przerwą dostarczą ogromnych emocji i na pewno zszokują niejednego miłośnika serialu. Najważniejsze rozstrzygnięcia zapadną w epizodach oznaczonych numerami 1935 oraz 1936, a ich dokładny przebieg rzuca zupełnie nowe światło na przyszłość czołowych postaci w kolejnej serii.

Zdrada Artura w "M jak miłość". Rogowski wybierze Joannę zamiast Marysi?

W wielkim finale bieżącej serii Artur Rogowski ostatecznie ulegnie swoim pragnieniom i zdradzi Marysię z lekarką Joanną. Grany przez Roberta Moskwę bohater zrzuci maskę obojętności, uświadamiając sobie, że jego relacja z młodą podwładną to znacznie więcej niż tylko przelotny kryzys wieku średniego. Widzowie do samego końca będą zastanawiać się, czy ten romans ostatecznie przekreśli wieloletnie małżeństwo Rogowskich.

Wątek ten nie znajdzie jednoznacznego finału przed przerwą, choć zdesperowana Joanna spróbuje definitywnie odciąć się od przełożonego i zaplanuje odejście z przychodni. Wszystko zmieni się diametralnie, gdy pod osłoną nocy Artur pojawi się w jej domu i otwarcie opowie o swoich uczuciach.

"Też się w tobie zakochałem"

Po tych szczerych deklaracjach ze strony Rogowskiego lekarka zaleje się łzami, a niewierny mąż Marysi rzuci się w jej ramiona, namiętnie ją całując i ocierając jej twarz. Żadne z nich nie zorientuje się jednak, że całą tę romantyczną i jednocześnie skandaliczną scenę potajemnie obserwuje córka mężczyzny, Agnes.

Odwołany ślub Natalki i Karskiego w "M jak miłość". Nowa bohaterka namiesza w życiu Mikołaja

W przedostatnim epizodzie przed wakacjami potężne chmury zbiorą się nad związkiem Natalki oraz Adama Karskiego. Dziewczyna po raz trzeci postanowi przesunąć termin ceremonii ślubnej, a następnie wyzna babci Barbarze i Bartkowi swoje rosnące wątpliwości dotyczące uczuć do narzeczonego. W jej głowie wciąż będzie bowiem gościł Mikołaj Lipiński.

Sytuację dyrektora szkoły dodatkowo skomplikuje niespodziewany powrót jego dawnej partnerki, Darii. Ta debiutująca w serialu postać szybko zaprezentuje swoje niebezpieczne, a zarazem intrygujące oblicze.

Z kolei na prawdziwą sielankę w przedwakacyjnym czasie mogą liczyć jedynie Bartek, Dorota oraz Franek. Ta trójka spędzi bardzo radosne chwile w malowniczym siedlisku w Grabinie, ciesząc się upragnionym spokojem i wspólnym świętowaniem.

Dramat Chodakowskich i szantaż Sowińskiego. Szokujące wydarzenia w 1935 odcinku "M jak miłość"

Zanim widzowie obejrzą wielki finał, już odcinek 1935 przyniesie lawinę niebezpiecznych sytuacji. Ogromne problemy spadną przede wszystkim na rodzinę Chodakowskich, która nieoczekiwanie znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Dyrektor kliniki Sowiński ponownie weźmie na celownik Olka, podrzucając do jego biura fałszywe dowody w postaci kopert z łapówkami. Na szczęście pielęgniarka Tereska w porę zorientuje się w intrydze i powiadomi o wszystkim Anetę, która natychmiast ruszy z odsieczą dla swojego męża.

Na tym jednak nie koniec podłości Sowińskiego, o czym boleśnie przekona się nękana przez szantażystkę Ankę Sokołowską Kasia. Kiedy bezwzględny dyrektor odkryje mroczną tajemnicę dziewczyny dotyczącą ojcostwa jej dziecka, bez wahania wykorzysta tę wiedzę w najgorszy możliwy sposób.

Równolegle Elżbieta Domańska wraz ze swoją przyjaciółką Klarą uknują wyrachowaną intrygę wymierzoną w Marcina, próbując wciągnąć mężczyznę w pułapkę i zaciągnąć do łóżka szefowej. Z kolei była kochanka bohatera, Martyna, po wielu przemyśleniach wreszcie zrozumie, że darzy prawdziwym uczuciem Jakuba.