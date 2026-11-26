M jak miłość, odcinek 1965. Mariusz włamie się do domu Jakuba i wykradnie list Kasi z sejfu

W 1965 odcinku „M jak miłość” Mariusz (Mateusz Mosiewicz) nie cofnie się przed niczym, aby dopaść swoją żonę. Sanocki słusznie domyśli się, że Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) zna adres Kasi i wie, gdzie kobieta przebywa. Wykorzysta nieobecność detektywa, wedrze się do jego domu i przeprowadzi brawurową akcję, której celem będzie kradzież listu byłej żony Karskiego z zamkniętego sejfu.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób włamywacz dostanie się do skrytki, w której Jakub ukrył wiadomość z wyznaniem prawdy o ojcostwie Zosi. Być może Sanocki złamie szyfr, a może sam detektyw popełni błąd i zostawi sejf otwarty, ułatwiając rywalowi zadanie.

Pewne jest natomiast, że w 1965 odcinku „M jak miłość” Mariusz od razu przeczyta skradzioną korespondencję. Z tekstu dowie się, że biologicznym ojcem Zosi jest Jakub, a Kasia okłamała obu mężczyzn. Sam Karski w tym odcinku nie będzie jeszcze świadomy, że dziewczynka to jego dziecko.

W liście Kasi do Jakuba, który przejmie Mariusz, znalazły się następujące słowa: „Jakub, strasznie Cię przepraszam. Skrzywdziłam Cię. Okłamałam was wszystkich. Ojcem Zosi jesteś Ty, nie Mariusz. Po mojej śmierci zaopiekuj się naszą córką. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Zrozumiesz, dlaczego tak postąpiłam”.

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Jakub Karski odkryje kradzież pistoletu i listu. Strach o życie byłej żony

Kiedy w 1965 odcinku „M jak miłość” detektyw zorientuje się, że ktoś włamał się do sejfu oraz ukradł list razem z pistoletem, zacznie poważnie obawiać się o życie byłej żony. Ten „dziwny zbieg okoliczności” natychmiast powiąże z osobą Mariusza. W rozmowie z Martyną (Magdalena Turczeniewicz) przyzna, jak bardzo boi się treści skradzionej wiadomości. Przypomni ukochanej słowa z pożegnania z Kasią, która prosiła, by otworzył kopertę dopiero po jej śmierci, ponieważ stanowi ona zabezpieczenie dla jej córki Zosi.

Koniec spokoju Jakuba i Martyny w 1965 odcinku M jak miłość. Wyjazd do Bratysławy i strzelanina

Para nie będzie jeszcze świadoma, że jej szczęście wkrótce zburzy walka o życie Kasi. W 1965 odcinku „M jak miłość” oboje dojdą jednak do wniosku, że ucieczka kobiety, włamanie oraz „zniknięcie” listu wynikają z wcześniejszych działań Mariusza. To zakończy ich spokojne życie we dwoje.

Karski otwarcie powie partnerce, że musi zapewnić Kasi bezpieczeństwo i ochronić ją przed Sanockim. Martyna poczuje się jednak dotknięta tym, że była żona detektywa po raz kolejny staje pomiędzy nimi. Mimo to Jakub postanowi ruszyć śladem Kasi do Bratysławy.

Właśnie w stolicy Słowacji w 1966 odcinku „M jak miłość” dojdzie do dramatycznych wydarzeń, które na zawsze połączą detektywa z byłą żoną i ich córką. Wybuchnie tam strzelanina, podczas której Mariusz postrzeli Kasię.

Kiedy oglądać 1965 odcinek M jak miłość w TVP2? Data i godzina emisji

Stacja TVP2 pokaże 1965 odcinek „M jak miłość” w poniedziałek, 14 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50.