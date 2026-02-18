W poprzednim odcinku (362) Songul i Gozde ukrywały się razem i planowały zwabić Zeynep do lasu, by się jej pozbyć. Selma i Eren wyjaśnili sobie powody ukrywania prawdy o zwolnieniu Erena i wspólnie postanowili przyjąć ofertę pracy w Australii. Zeynep otrzymała wiadomości od Gozde dotyczące naszyjnika; Tulay potwierdziła, że to jej zaginiony naszyjnik, więc Zeynep poszła na spotkanie. Eren dowiedział się od Halila, że wcale nie został zwolniony, a Halil odkrył, że Zeynep sama wyszła z domu i że czekała na nią pułapka Songul.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 363

Hakan odkrywa wspólnika Gozde i namierza go. Zeynep spotyka się z Gozde w lesie i traci przytomność. Halil znajduje żonę obok rannej Gozde, która umierając, wyznaje mu prawdę. Policja oskarża Zeynep o zabicie Gozde, bo na nożu są jej odciski palców. Halil robi wszystko, żeby ratować żonę. Eren odkrywa, że Okkes, mąż Kiymet, wcale nie wyjechał z Antep. Oskarża matkę o kamstwo.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 363. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)

