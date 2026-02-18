Wichrowe wzgórze, odcinek 362: Zeynep zostaje zwabiona w śmiertelną pułapkę. Halil niewiele może zrobić

Joanna Dembek
2026-02-18 11:37

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial o Zeynep i Halilu, pochodzących z różnych światów. W odcinku 362, który TVP1 wyemituje 19 lutego, emocje sięgają zenitu – miłość, nienawiść i zemsta splatają się w kolejnym kluczowym momencie ich historii, wciągając widzów w dramatyczne losy bohaterów.

W poprzednim odcinku (361) Zeynep poprosiła Hakana, by potajemnie sprawdził szczerość Gozde. Halil szykował się do wyjazdu do Stanów. Zeynep przeszukała telefon Gozde, doszło do szarpaniny, a Gozde uciekła z farmy. Songul zgodziła się jej pomóc tylko ze względu na naszyjnik.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 362

Songul i Gozde ukrywają się razem i planują zwabić Zeynep do lasu, żeby się jej wreszcie pozbyć. Selma i Eren wyjaśniają sobie powody ukrywania prawdy o zwolnieniu Erena i wspólnie decydują, że przyjmą ofertę pracy w Australii. Zeynep dostaje wiadomości od Gozde w sprawie naszyjnika. Tulay potwierdza, że to jej zaginiony naszyjnik i Zeynep idzie na spotkanie. Eren dowiaduje się od Halila, że wcale nie został zwolniony. Halil odkrywa, że Zeynep wyszła sama z domu i że to pułapka Songul.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 362. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek 19 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

  • Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
  • Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
  • Enes Özdemir (jako Yusuf)
  • İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
  • Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
  • Dilek Aba (jako Songül)
  • Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
  • Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
  • İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
  • Adem Bal (jako Cemil)
  • Hilal Kuvvet (jako Canan)
  • Ezgi Dalgıç (jako Asu)
  • Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
  • Furkan Bozkurt (jako Tekin)
  • Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
  • Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
  • Gülşah Susam (jako Şehnaz)
  • Arda Şanlı (jako Hakan)
  • Ecem Yüceşakar (jako Feriha)
