Walentynki w M jak miłość. Pocałunek w Grabinie zmieni wszystko?

Emisja odcinka specjalnego "Walentynki z M jak miłość" w sobotę i poniedziałek

Widzowie zobaczą specjalną odsłonę serialu w sobotę, 14 lutego o godzinie 17:20. Powtórkę zaplanowano na poniedziałkowy wieczór. Produkcja "Walentynki z M jak miłość" skupi się na uczuciowych perypetiach bohaterów. Na pierwszy plan wysuwają się relacje Mateusza i Majki. Para zna się ze studiów i wspólnie mieszka w akademiku, a chemia między nimi jest wyczuwalna od dawna.

Choć walentynkowa emisja odcinka specjalnego "M jak miłość" rządzi się swoimi prawami i nieco odbiega od bieżących wątków, wizyta studentów w domu Mostowiaków może przynieść przełom. Do Grabiny przyjadą nie tylko Mateusz z Majką, ale także Janek Winiar oraz Matylda. To idealna okazja, by młody Mostowiak wreszcie wyznał swoje uczucia przyjaciółce i zawalczył o jej względy.

Romantyczny spacer w sadzie Lucjana

Zmęczeni głośną zabawą z przyjaciółmi, bohaterowie postanowią odetchnąć na świeżym powietrzu. Mateusz zaprowadzi dziewczynę w miejsce o szczególnym znaczeniu sentymentalnym. Spacer do sadu dziadka Lucjana i chwila pod magicznym drzewem mają stać się tłem dla ważnych deklaracji. Mostowiak liczy na zmianę statusu ich relacji z przyjacielskiej na romantyczną, mając nadzieję, że Majka wreszcie dostrzeże w nim partnera.

Pocałunek i chwila zawahania

Magia miejsca zadziała na zmysły studentów. Mateusz zdecyduje się na odważny krok i pocałuje ukochaną, a ona odwzajemni ten gest. Niestety, romantyczny nastrój pryśnie błyskawicznie. Dziewczyna przypomni sobie o lojalności wobec swojego obecnego chłopaka, Tomka, i natychmiast przerwie intymny moment.

- Dobra wracajmy

Ciasteczka z wróżbą na poddaszu

Mimo chwilowego zbliżenia, czar szybko pryśnie, a para nie ulegnie nastrojowi na długo. Akcja przeniesie się na poddasze domu w Grabinie, gdzie trwać będzie impreza. Studenci postanowią urozmaicić wieczór, sięgając po chińskie ciasteczka z przepowiedniami. Wylosowana sentencja okaże się wyjątkowo trafna.

„Prawdziwą miłość masz na wyciągnięcie ręki”

Po odczytaniu tych słów przez dziewczynę, Mateusz ucieknie wzrokiem. Będzie chciał za wszelką cenę ukryć fakt, że wylosowana wróżba idealnie opisuje jego sytuację uczuciową.

Gorzki finał wieczoru

Specjalny odcinek nie zakończy się happy endem dla młodego Mostowiaka. Dziewczyna ostatecznie wybierze powrót do swojego partnera, zostawiając przyjaciół. Po pożegnaniu z Barbarą wsiądzie do taksówki, ignorując desperackie próby zatrzymania jej przez chłopaka. Mateusz zostanie w Grabinie sam, musząc pogodzić się z odrzuceniem.