"Uroczysko": streszczenie odcinka 255

W serialu "Uroczysko" atmosfera zrobiła się ostatnio wyjątkowo gęsta, a tragiczne odkrycia wstrząsnęły lokalnymi funkcjonariuszami. Dylan stał się świadkiem śmierci kolejnego bezdomnego i przekazał Olkowi istotny dowód, podczas gdy widok niebieskich palców ofiary wprawił patologów w osłupienie. Niestety policja straciła swojego człowieka w noclegowni po tym, jak dyrektor zdemaskował Kamilę, a przesłuchiwany pisarz bezczelnie grał rolę ofiary, by zmylić śledczych. Komisarz na moment stracił nad sobą panowanie, lecz w ostatniej chwili odebrano mu broń, tymczasem ranny Dylan w ciężkim stanie trafił do szpitala. Mimo oczyszczenia głównego podejrzanego z zarzutów, sprawa wciąż wydaje się daleka od rozwiązania. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Uroczysko" odc. 255 - streszczenie

Ksiądz Marek dokonuje wstrząsającego odkrycia w kościele, gdzie znajduje ciało cenionego dyrygenta, Jędrzeja Szczepańskiego. Alex podczas oględzin dłoni zmarłego zauważa świeże zadrapania, co skłania policjantów do rozpoczęcia śledztwa w sprawie morderstwa. Podejrzenia padają na organistę Lucjana, którego Wróbel stara się chronić za wszelką cenę, ignorując kierowane pod jego adresem groźby. Funkcjonariusze przesłuchują osoby z najbliższego otoczenia ofiary, próbując dowiedzieć się, jaką tajemnicę mógł ukrywać dyrygent przed śmiercią. W międzyczasie Olszewska planuje swój powrót do Szklarskiej Poręby, natomiast Filip zaczyna marzyć o wypoczynku w gorących termach.

"Uroczysko" odc. 255 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się losy śledztwa w sprawie dyrygenta, koniecznie zarezerwujcie sobie czas przed telewizorem. Serial regularnie emituje nowe odcinki, dzięki czemu można na bieżąco obserwować poczynania policjantów w tej malowniczej miejscowości. Stacja dba o stałe godziny nadawania, co ułatwia planowanie wieczoru z ulubioną produkcją. Emisja 255. odcinka została zaplanowana na 20 maja 2026 roku o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Ten serial to świetna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o tajemnicach skrywanych w małych, turystycznych miasteczkach. Główni bohaterowie, Agata i Filip, to policjanci o zupełnie różnych charakterach, którzy wspólnie tworzą zgrany i skuteczny zespół. Każda sprawa kryminalna to okazja, by zobaczyć, jak radzą sobie z mroczniejszą stroną pozornie spokojnego Uroczyska. Oprócz zagadek śledczych, w fabule nie brakuje też wątków z ich życia prywatnego. W serialu występują:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)