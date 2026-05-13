"Uroczysko": streszczenie odcinka 255

W serialu "Uroczysko" atmosfera zrobiła się ostatnio wyjątkowo gęsta, a tragiczne odkrycia wstrząsnęły lokalnymi funkcjonariuszami. Dylan stał się świadkiem śmierci kolejnego bezdomnego i przekazał Olkowi istotny dowód, podczas gdy widok niebieskich palców ofiary wprawił patologów w osłupienie. Niestety policja straciła swojego człowieka w noclegowni po tym, jak dyrektor zdemaskował Kamilę, a przesłuchiwany pisarz bezczelnie grał rolę ofiary, by zmylić śledczych. Komisarz na moment stracił nad sobą panowanie, lecz w ostatniej chwili odebrano mu broń, tymczasem ranny Dylan w ciężkim stanie trafił do szpitala. Mimo oczyszczenia głównego podejrzanego z zarzutów, sprawa wciąż wydaje się daleka od rozwiązania. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Uroczysko" odc. 255 - streszczenie
Ksiądz Marek dokonuje wstrząsającego odkrycia w kościele, gdzie znajduje ciało cenionego dyrygenta, Jędrzeja Szczepańskiego. Alex podczas oględzin dłoni zmarłego zauważa świeże zadrapania, co skłania policjantów do rozpoczęcia śledztwa w sprawie morderstwa. Podejrzenia padają na organistę Lucjana, którego Wróbel stara się chronić za wszelką cenę, ignorując kierowane pod jego adresem groźby. Funkcjonariusze przesłuchują osoby z najbliższego otoczenia ofiary, próbując dowiedzieć się, jaką tajemnicę mógł ukrywać dyrygent przed śmiercią. W międzyczasie Olszewska planuje swój powrót do Szklarskiej Poręby, natomiast Filip zaczyna marzyć o wypoczynku w gorących termach.
"Uroczysko" odc. 255 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się losy śledztwa w sprawie dyrygenta, koniecznie zarezerwujcie sobie czas przed telewizorem. Serial regularnie emituje nowe odcinki, dzięki czemu można na bieżąco obserwować poczynania policjantów w tej malowniczej miejscowości. Stacja dba o stałe godziny nadawania, co ułatwia planowanie wieczoru z ulubioną produkcją. Emisja 255. odcinka została zaplanowana na 20 maja 2026 roku o godzinie 20:00 na kanale TV4.
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
Ten serial to świetna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o tajemnicach skrywanych w małych, turystycznych miasteczkach. Główni bohaterowie, Agata i Filip, to policjanci o zupełnie różnych charakterach, którzy wspólnie tworzą zgrany i skuteczny zespół. Każda sprawa kryminalna to okazja, by zobaczyć, jak radzą sobie z mroczniejszą stroną pozornie spokojnego Uroczyska. Oprócz zagadek śledczych, w fabule nie brakuje też wątków z ich życia prywatnego. W serialu występują:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)