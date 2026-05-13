"Panna młoda": streszczenie odcinka 101

W serialu "Panna młoda" ostatnie dni upłynęły pod znakiem nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu waszych ulubionych postaci. Nusret w ostatniej chwili zdołał powstrzymać Yonkę przed wyznaniem całej prawdy Cihanowi, a następnie złożył jej propozycję, jakiej nikt nie mógł przewidzieć. W tym samym czasie Beyza poprosiła o możliwość pozostania w rezydencji aż do porodu, co znacząco wpłynęło na atmosferę panującą w posiadłości. Fadime nie zamierzała dłużej milczeć i opowiedziała Sinem o wszystkich cierpieniach, przez które ostatnio przechodził Melih. Te wszystkie wydarzenia sprawiły, że dotychczasowe relacje między bohaterami stały się jeszcze bardziej skomplikowane. Pora zatem sprawdzić, jakie jeszcze niespodzianki przygotował dla nas kolejny odcinek.

"Panna młoda" odc. 101 - streszczenie

Cihan informuje Sinem, że ma ona pełną swobodę w podjęciu decyzji o pozostaniu w rezydencji lub jej opuszczeniu. W międzyczasie Beyza podpowiada Hancer, by ta wykorzystała pistolet do zastraszenia mężczyzny. Do akcji wkracza również mistrz Ertugrul, który stara się wpłynąć na zachowanie Cihana. Starszy mężczyzna próbuje przemówić mu do rozsądku i skłonić go do porzucenia dotychczasowego postępowania względem bliskich. Spokój w posiadłości zostaje jednak przerwany w najmniej spodziewanym momencie przez nagły odgłos wystrzału.

"Panna młoda" odc. 101 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe perypetie mieszkańców luksusowej posiadłości przyciągają przed ekrany wiele osób zainteresowanych dalszymi losami Hancer i Cihana. Każdy kolejny epizod przynosi nowe informacje o relacjach łączących tę dwójkę oraz planach matki głównego bohatera. Aby dowiedzieć się, jak rozwinie się ta sytuacja, warto sprawdzić harmonogram nadawania programu. Premiera tego odcinka odbędzie się 20 maja 2026 o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecka opowieść o tym, jak życie potrafi zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Hancer, chcąc ratować zdrowie brata, decyduje się na ryzykowne wejście w świat wielkich pieniędzy i rodzinnych intryg. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w tym samym domu musi mierzyć się z niechęcią ze strony byłej żony męża. To historia o trudnych wyborach, które z czasem mogą przerodzić się w coś znacznie głębszego. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)