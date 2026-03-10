"Uroczysko", odcinek 218: Kasia walczy o uwolnienie się z rąk oprawcy. Jej jedyną nadzieją jest Filip

Ostatni odcinek serialu „Uroczysko” z pewnością nie pozwolił nam złapać oddechu, rzucając nas w sam środek mrożącej krew w żyłach zbrodni. To, co zaczęło się jako szkolna wycieczka, szybko przerodziło się w tragedię, gdy tajemnicza śmierć 18-letniego Bartosza okazała się morderstwem. To szokujące odkrycie zapoczątkowało intensywne śledztwo, w którym przesłuchiwani byli zarówno nastolatkowie, jak i ich opiekunka. W tym samym czasie rozgrywał się inny dramat, ponieważ Filip bezskutecznie poszukiwał Kasi, czym zwrócił na siebie uwagę pani prokurator. Agata natomiast zdawała się kompletnie nie doceniać powagi sytuacji, lekceważąc zaginięcie narzeczonej Ziomeckiego. Przy tak wielu napiętych wątkach, czego możemy spodziewać się dalej?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Uroczysko" odc. 218 - streszczenie

W najnowszym odcinku śledczy zajmują się zagadkową śmiercią ucznia podczas szkolnej wycieczki, a kluczowym dowodem w sprawie okazuje się fragment drewnianej biżuterii. Szybko wychodzi na jaw, że znaleziony koralik służył jako narzędzie szantażu. Chociaż początkowo wszystko wskazuje na winę jednej z nauczycielek, sytuacja ulega dramatycznemu zaostrzeniu, gdy zamordowany zostaje kolejny uczestnik wyjazdu. Ofiara zginęła od wielokrotnych ciosów zadanych tępym narzędziem, a zespół musi ścigać się z czasem, by zidentyfikować zabójcę Bartosza Tkacza. Równolegle toczy się walka Kasi o uwolnienie się z rąk oprawcy, a jej jedyną nadzieją jest Filip, który spieszy jej na ratunek.

"Uroczysko" odc. 218 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Uroczysko" z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego, pełnego napięcia epizodu. Nadchodzące wydarzenia dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mogą zmienić losy głównych bohaterów. Aby nie przegapić kluczowych momentów w prowadzonym śledztwie, warto zapisać sobie szczegóły nadchodzącej emisji. Premierowy, 218. odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który od lat przyciąga widzów intrygującymi zagadkami kryminalnymi osadzonymi w malowniczej scenerii pozornie spokojnego miasteczka. To właśnie tam para lokalnych policjantów, Agata i Filip, musi regularnie stawiać czoła mrocznym tajemnicom, które często przywożą ze sobą turyści. Ich odmienne charaktery tworzą niezwykle skuteczny duet śledczy, a serial umiejętnie łączy trzymające w napięciu dochodzenia z wątkami z prywatnego życia bohaterów. W serialu występują m.in.:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)