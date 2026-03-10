"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 997: Baśka nawiązuje coraz bliższą relację z Igorem, nie mając pojęcia o mrocznych sekretach, które skrywa jej nowy partner

Spis treści
Emocje po ostatnim odcinku "Sprawiedliwych - Wydziału Kryminalnego" z pewnością jeszcze nie opadły, a sprawy prowadzone przez wrocławskich śledczych jak zwykle dostarczyły wielu wrażeń. Garda i Górska badali tragiczną śmierć Macieja Mirowskiego, którego ciało, rozszarpane przez psa, odnaleziono na jego własnej posesji. Dochodzenie szybko skierowało ich na trop nielegalnej hodowli zwierząt szkolonych do walk i ujawniło, że za zbrodnią stał ktoś z bliskiego otoczenia ofiary. W tym samym czasie Wojtala zajmował się sprawą zwęglonych zwłok z ogródków działkowych, nie wiedząc, że jest ona powiązana ze śledztwem prowadzonym przez Górską. Poprzedni epizod wysoko postawił poprzeczkę. Zobaczmy, co wydarzy się tym razem.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 997 - streszczenie
Nadchodzący odcinek rozpocznie się od makabrycznego odkrycia na cmentarzu, gdzie odnalezione zostanie ciało wikarego, brutalnie nabitego na pręt. Sprawę komplikuje fakt, że z pobliskiej kaplicy w tym samym czasie w tajemniczych okolicznościach znika ciało zmarłego Alberta Rydza. Prowadzący śledztwo Kłos i Kalicka szybko dochodzą do wniosku, że duchowny najprawdopodobniej zginął, ponieważ nakrył na gorącym uczynku osobę kradnącą zwłoki. Wkrótce na jaw wychodzi prywatny konflikt, w którym żona nieboszczyka oskarża o wszystko Gabrielę, jego nową partnerkę, co prowadzi do aresztowania wdowy po próbie podpalenia mieszkania rywalki. Równolegle rozwija się wątek osobisty Baśki, która nawiązuje coraz bliższą relację z Igorem, nie mając pojęcia o mrocznych sekretach, które skrywa jej nowy partner i o grożącym jej niebezpieczeństwie.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 997 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują rozwiązania nowej, mrożącej krew w żyłach zagadki. Nadchodzący epizod dostarczy widzom solidnej dawki emocji, a losy bohaterów znów staną pod znakiem zapytania. Na szczęście nie będziemy musieli długo czekać, by poznać dalszy ciąg tej historii. Premierowy, 997. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" będzie można obejrzeć już we wtorek, 17 marca 2026, o godzinie 20:30 na antenie TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze fanów, śledzących losy wrocławskich śledczych. Pod okiem niezawodnego inspektora Edwarda Kubisa, policjanci z wydziału dochodzeniowego stawiają czoła najtrudniejszym sprawom kryminalnym. Każdy odcinek to nowa, pełna napięcia zagadka, od zabójstw po porwania, którą rozwiązują wyspecjalizowane zespoły detektywów. Ich spryt i nowoczesne techniki śledcze sprawiają, że żaden przestępca nie może czuć się bezpieczny. W serialu występują między innymi:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)