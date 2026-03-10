"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 997: Baśka nawiązuje coraz bliższą relację z Igorem, nie mając pojęcia o mrocznych sekretach, które skrywa jej nowy partner

Emocje po ostatnim odcinku "Sprawiedliwych - Wydziału Kryminalnego" z pewnością jeszcze nie opadły, a sprawy prowadzone przez wrocławskich śledczych jak zwykle dostarczyły wielu wrażeń. Garda i Górska badali tragiczną śmierć Macieja Mirowskiego, którego ciało, rozszarpane przez psa, odnaleziono na jego własnej posesji. Dochodzenie szybko skierowało ich na trop nielegalnej hodowli zwierząt szkolonych do walk i ujawniło, że za zbrodnią stał ktoś z bliskiego otoczenia ofiary. W tym samym czasie Wojtala zajmował się sprawą zwęglonych zwłok z ogródków działkowych, nie wiedząc, że jest ona powiązana ze śledztwem prowadzonym przez Górską. Poprzedni epizod wysoko postawił poprzeczkę. Zobaczmy, co wydarzy się tym razem.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 997 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od makabrycznego odkrycia na cmentarzu, gdzie odnalezione zostanie ciało wikarego, brutalnie nabitego na pręt. Sprawę komplikuje fakt, że z pobliskiej kaplicy w tym samym czasie w tajemniczych okolicznościach znika ciało zmarłego Alberta Rydza. Prowadzący śledztwo Kłos i Kalicka szybko dochodzą do wniosku, że duchowny najprawdopodobniej zginął, ponieważ nakrył na gorącym uczynku osobę kradnącą zwłoki. Wkrótce na jaw wychodzi prywatny konflikt, w którym żona nieboszczyka oskarża o wszystko Gabrielę, jego nową partnerkę, co prowadzi do aresztowania wdowy po próbie podpalenia mieszkania rywalki. Równolegle rozwija się wątek osobisty Baśki, która nawiązuje coraz bliższą relację z Igorem, nie mając pojęcia o mrocznych sekretach, które skrywa jej nowy partner i o grożącym jej niebezpieczeństwie.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 997 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują rozwiązania nowej, mrożącej krew w żyłach zagadki. Nadchodzący epizod dostarczy widzom solidnej dawki emocji, a losy bohaterów znów staną pod znakiem zapytania. Na szczęście nie będziemy musieli długo czekać, by poznać dalszy ciąg tej historii. Premierowy, 997. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" będzie można obejrzeć już we wtorek, 17 marca 2026, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze fanów, śledzących losy wrocławskich śledczych. Pod okiem niezawodnego inspektora Edwarda Kubisa, policjanci z wydziału dochodzeniowego stawiają czoła najtrudniejszym sprawom kryminalnym. Każdy odcinek to nowa, pełna napięcia zagadka, od zabójstw po porwania, którą rozwiązują wyspecjalizowane zespoły detektywów. Ich spryt i nowoczesne techniki śledcze sprawiają, że żaden przestępca nie może czuć się bezpieczny. W serialu występują między innymi:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)