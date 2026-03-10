Asia z "Barw szczęścia" wyrzuci byłego męża z domu. Sytuacja wymknie się spod kontroli

"Barwy szczęścia" odcinek 3339. Wypadek z fotelem i nagła wizyta Daniela

Telewizyjna Dwójka wyemituje 3339. odcinek "Barw szczęścia" w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 20:05. Z informacji przekazanych przez serwis swiatseriali.interia.pl wynika, że Emil niechcący uszkodzi zabytkowy fotel bujany należący do Lucyny (Grażyna Zielińska), będący cenną rodzinną pamiątką. Choć Hubert od razu zadeklaruje chęć sfinansowania naprawy, starsza pani zupełnie nie przejmie się materialnym wymiarem całej tej szkody.

- Lewą płozę trzeba wymienić - uzna Hubert. - Przepraszam... - wyzna Emil. - Najważniejsze, że ty jesteś cały - zapewni go Lucyna.

Tę spokojną i pełną zrozumienia atmosferę brutalnie zakłóci niespodziewane zjawienie się Daniela. Biologiczny ojciec chłopca zaproponuje synowi wspólną przejażdżkę na quadach, maskując w ten sposób swoje prawdziwe plany związane ze strzelnicą. Asia natychmiast zawetuje ten pomysł, mając w pamięci incydent, do którego doszło zaledwie przed momentem w ich domu.

- Ja po syna... Wpadłem zabrać go na quady - oznajmi Daniel. - Nie ma mowy. Na jakie quady? I na pewno nie po tym, co nawyrabiał - zdenerwuje się Asia.

Kłótnia w serialu "Barwy szczęścia". Asia wyrzuci Daniela za drzwi

Widząc napięcie, młody chłopiec szczegółowo zrelacjonuje ojcu okoliczności zniszczenia mebla. Daniel postanowi błyskawicznie załagodzić problem, aby tylko zrealizować swój plan wyjścia z dzieckiem. Mężczyzna bezceremonialnie wręczy seniorce spory plik banknotów, co wywoła u Asi gigantyczną falę irytacji i całkowicie wyprowadzi ją z równowagi.

- Sam tego nie naprawię, ale oczywiście pokryję koszty. Tysiąc wystarczy? - zapyta Lucynę i odliczy wymieloną kwotę, nawet nie czekając na odpowiedź. - Zawsze musisz zrobić cyrk, prawda? - wyrzuci mu Pyrka, na co jej były mąż przypomni jej, że przecież Emil to jego syn, więc czuje się w obowiązku, aby pokryć za niego straty. - Pani Lucyno, uznajmy temat za zamknięty, dobrze? Emil, zbieramy się - zarządzi jego ojciec.

Bezczelne zachowanie byłego męża sprawi, że matka chłopca pozostanie nieugięta w kwestii opuszczenia przez nich mieszkania. Zdecydowana i wściekła kobieta postanowi natychmiast zakończyć tę nieprzyjemną wizytę, stanowczo wyrzucając mężczyznę za próg i zabraniając synowi jakiegokolwiek wyjścia.

- Siedź, nigdzie nie idziesz - powie stanowczo Asia. - I niby ja robię cyrk? - zakpi z niej Daniel, na co jego była żona tylko powtórzy to, co wcześniej i pokaże mu drzwi.

Hubert i Asia z "Barw szczęścia" obawiają się złego wpływu Daniela

Po awanturze bohaterka postanowi podzielić się swoimi narastającymi obawami z obecnym partnerem. Podczas szczerej rozmowy przekaże Hubertowi swoje przypuszczenia dotyczące tego, że biologiczny ojciec celowo manipuluje nastolatkiem, próbując zaskarbić sobie jego sympatię. Zdaniem matki, takie działania mogą w przyszłości przynieść fatalne skutki dla procesu wychowawczego chłopca.

- Byłam pewna, że ten człowiek będzie miał na niego zły wpływ - zwierzy mu się Asia, po czym doda, ze nigdy nie zgodzi się, aby jej syn brał udział w tak niebezpiecznych atrakcjach. - Wolałabyś, żeby Daniel zabrał Emila do cukierni na lody, tak? Albo na spacer do parku? Emil jest już duży i kręcą go inne rzeczy - uświadomi ją Hubert. - Daniel zaczyna się wtrącać w nasze życie i naprawdę sądzę, że będą z tego kłopoty. Co to była za demonstracja z tymi pieniędzmi za naprawę fotela? - przypomni mu Pyrka, a gdy w tej sytuacji mąż przyzna jej rację, to ona w 3339 odcinku "Barw szczęścia" kontynuuje, aby sama mogła przeciągnąć go na swoją stronę w sprawie Daniela - Całe szczęście, że nie dałeś się sprowokować, ale sam widzisz - on zaczyna rywalizować z tobą o względy Emila... - Nie pozwolę mu na to - zapewni ją mąż.

