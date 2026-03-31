Tak dziś wygląda Słoneczko z "Teletubisiów"! Dziecięca gwiazda sama niedawno została mamą

Ostrzegamy - poczujecie się staro! Słoneczko z "Teletubisiów" to dziś dorosła kobieta, która sama spodziewa się dziecka. Gdy weźmiemy jednak pod uwagę fakt, że wyprodukowany przez stację BBC program "Teletubisie" zadebiutował w 1997 roku, czyli prawie 30 lat temu, nie powinno to nikogo dziwić. Format, w którym głównymi bohaterami były zabawne postacie z antenkami na głowach, powstał z myślą o najmłodszych widzach, jednak cieszył się też sporą popularnością wśród starszej widowni. W pewnym momencie "Teletubisie" stały się wręcz symbolem popkultury obecnym na ubraniach i licznych gadżetach. Jedną z głównych ról w programie odgrywała dziecięca aktorka Jessica Smith, która wcielała się w rolę słoneczka. To pojawiało się na początku i końcu każdego odcinka, symbolizując czas trwania pełnego wrażeń dnia. Dziś kobieta ma już 30 lat. Na wyznanie, że to właśnie ona była kultowym "Sun Baby", zdecydowała się dopiero niedawno. W 2024 roku sama została mamą.

"Teletubisie". To ona grała słoneczko!

Jess Smith ma dziś 30 lat i prowadzi na co dzień zupełnie zwyczajne życie. Informacja, że to właśnie ona wcielała się w słoneczko w "Teletubisiach", sprawia jednak, że od czasu do czasu może poczuć się jak prawdziwa gwiazda telewizji. Bywa zapraszana do programów śniadaniowych, gdzie gospodarze chętnie goszczą ją na swoich kanapach, prosząc o opowieści zza kulis produkcji, której - ze względu na wiek - nie ma prawa pamiętać. W 2024 roku Smith sama została mamą i dziś regularnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami swojego dziecka. Zobaczcie, jak wygląda obecnie.