"Szpital św. Anny", odcinek 88: Zyta próbuje namówić Krzysztofa Wrońskiego do powrotu do pracy

Spis treści
Emocje w serialu "Szpital św. Anny" sięgnęły ostatnio zenitu, a personel medyczny stanął w obliczu dramatycznych wyzwań, które wstrząsnęły murami placówki. Tuż przed szpitalem doszło do postrzelenia pielęgniarki, która w stanie krytycznym trafiła prosto na stół operacyjny. Dr Maciek Bilewicz podjął heroiczną walkę o jej życie, jednak jego wysiłki skomplikował nagły brak krwi niezbędnej do transfuzji. W tym samym czasie szpitalny SOR wypełnił się uczestnikami imprezy studenckiej, zatrutymi nieznanymi narkotykami, a sytuacja stała się krytyczna, gdy u jednej z dziewczyn doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Poprzedni odcinek pozostawił nas z wieloma pytaniami i niepewnością co do losów bohaterów. Czego w takim razie możemy spodziewać się po kolejnym dniu w murach szpitala?
"Szpital św. Anny" odc. 88 - streszczenie
Echa dramatycznych wydarzeń z poprzedniego dnia wciąż unoszą się w powietrzu szpitala św. Anny. W tym napiętym czasie na Szpitalny Oddział Ratunkowy trafia 49-letni pacjent z ostrym bólem brzucha, którym zajmuje się doktor Mirek Rogowski. Wstępna diagnoza wskazuje na możliwość nowotworu wątroby, co wymaga natychmiastowej konsultacji onkologicznej. W międzyczasie zespół ratowników pod wodzą Tomka spieszy z pomocą nieprzytomnej kobiecie, która zasłabła przy bankomacie i, jak się okazuje na miejscu, jest w ciąży. Z kolei Zyta, borykając się z brakiem chirurgów, podejmuje rozmowę z dyrektorem Streckerem w sprawie nowego zatrudnienia i próbuje namówić Krzysztofa Wrońskiego do powrotu do pracy.
"Szpital św. Anny" odc. 88 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy personelu i pacjentów szpitala św. Anny. Najnowsze wyzwania medyczne i prywatne dylematy bohaterów z pewnością dostarczą wielu emocji. Fani serialu powinni już teraz zarezerwować sobie czas na nadchodzącą premierę. Emisja 88. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to serial, który od dawna gości w sercach polskich widzów, przedstawiając historie prosto z krakowskich korytarzy szpitalnych. Produkcja w unikalny sposób łączy zawodowe wyzwania grupy lekarek z ich osobistymi perypetiami i dylematami. To poruszający obraz siły kobiecej przyjaźni i solidarności w obliczu najtrudniejszych decyzji, jakie niesie za sobą praca w szpitalu. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)