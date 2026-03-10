"Szpital św. Anny", odcinek 88: Zyta próbuje namówić Krzysztofa Wrońskiego do powrotu do pracy

Emocje w serialu "Szpital św. Anny" sięgnęły ostatnio zenitu, a personel medyczny stanął w obliczu dramatycznych wyzwań, które wstrząsnęły murami placówki. Tuż przed szpitalem doszło do postrzelenia pielęgniarki, która w stanie krytycznym trafiła prosto na stół operacyjny. Dr Maciek Bilewicz podjął heroiczną walkę o jej życie, jednak jego wysiłki skomplikował nagły brak krwi niezbędnej do transfuzji. W tym samym czasie szpitalny SOR wypełnił się uczestnikami imprezy studenckiej, zatrutymi nieznanymi narkotykami, a sytuacja stała się krytyczna, gdy u jednej z dziewczyn doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Poprzedni odcinek pozostawił nas z wieloma pytaniami i niepewnością co do losów bohaterów. Czego w takim razie możemy spodziewać się po kolejnym dniu w murach szpitala?

"Szpital św. Anny" odc. 88 - streszczenie

Echa dramatycznych wydarzeń z poprzedniego dnia wciąż unoszą się w powietrzu szpitala św. Anny. W tym napiętym czasie na Szpitalny Oddział Ratunkowy trafia 49-letni pacjent z ostrym bólem brzucha, którym zajmuje się doktor Mirek Rogowski. Wstępna diagnoza wskazuje na możliwość nowotworu wątroby, co wymaga natychmiastowej konsultacji onkologicznej. W międzyczasie zespół ratowników pod wodzą Tomka spieszy z pomocą nieprzytomnej kobiecie, która zasłabła przy bankomacie i, jak się okazuje na miejscu, jest w ciąży. Z kolei Zyta, borykając się z brakiem chirurgów, podejmuje rozmowę z dyrektorem Streckerem w sprawie nowego zatrudnienia i próbuje namówić Krzysztofa Wrońskiego do powrotu do pracy.

"Szpital św. Anny" odc. 88 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy personelu i pacjentów szpitala św. Anny. Najnowsze wyzwania medyczne i prywatne dylematy bohaterów z pewnością dostarczą wielu emocji. Fani serialu powinni już teraz zarezerwować sobie czas na nadchodzącą premierę. Emisja 88. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od dawna gości w sercach polskich widzów, przedstawiając historie prosto z krakowskich korytarzy szpitalnych. Produkcja w unikalny sposób łączy zawodowe wyzwania grupy lekarek z ich osobistymi perypetiami i dylematami. To poruszający obraz siły kobiecej przyjaźni i solidarności w obliczu najtrudniejszych decyzji, jakie niesie za sobą praca w szpitalu. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)