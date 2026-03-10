"Barwy szczęścia", odcinek 3338: Daniel znów okłamuje Asię i w tajemnicy zabiera Emila na strzelnicę

Fani serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, ponieważ ostatni odcinek dostarczył solidnej dawki emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Stres mocno odbił się na zdrowiu Natalii, która załamana zwierzyła się ze wszystkiego Malwinie. Tymczasem Renata wpadła w poważne tarapaty, gdy diler odkrył jej związek z policjantem, odcinając ją od narkotyku, od którego zdążyła się uzależnić. Nie mniej działo się w sferze uczuciowej, gdzie Grażyna ponownie umówiła się na gorącą randkę z Patrykiem, a o jej wyborze dowiedziała się Madzia. Na domiar wszystkiego, zazdrość poczuł Tomasz, widząc jak Wiracka rozkwita w nowym związku. Co przyniesie bohaterom przyszłość po tak burzliwych wydarzeniach?

"Barwy szczęścia" odc. 3338 - streszczenie

Niepokojące zachowanie Renaty staje się źródłem troski nie tylko dla Marcina i Dominiki, ale również dla Karola. Sprawy przybierają poważny obrót, gdy lekarz przyłapuje dziewczynę na próbie zdobycia kolejnej recepty, co może sugerować głębszy problem. W międzyczasie w domu Pyrków dochodzi do istotnych zmian, ponieważ wprowadza się do nich Lucyna po odkupieniu części nieruchomości od Iwony. Równocześnie Daniel po raz kolejny zawodzi zaufanie Asi, zabierając Emila na strzelnicę, chociaż obiecał mu wyjście na kręgle. Na innym froncie Kasia i Mariusz w pełni angażują się w przygotowania do lokalnego festynu zwanego Dniem Jabłka.

"Barwy szczęścia" odc. 3338 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek popularnego serialu zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń. Twórcy ponownie przygotowali dawkę intryg, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które na długo pozostaną w pamięci widzów. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby nie przegapić najnowszych perypetii ulubionych bohaterów. Premierowa emisja odcinka 3338 „Barw szczęścia” odbędzie się we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku niezmiennie gości na antenie TVP2. Produkcja opowiada o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, których życie pełne jest zarówno codziennych radości, jak i poważnych dramatów. Widzowie z zapartym tchem śledzą miłosne perypetie, rodzinne konflikty oraz zawodowe wyzwania bohaterów, z którymi niezwykle łatwo jest się utożsamić. To właśnie ta autentyczność i bliskość prawdziwego życia sprawiają, że serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)