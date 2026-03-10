"Na sygnale", odcinek 863: Basia i Benio wybierają się na randkę, na której spotykają Adama i Kasię

Ostatni odcinek serialu "Na sygnale" dostarczył widzom solidnej dawki emocji, skupiając się na dramatycznym wypadku z udziałem uciekającego kierowcy. Martyna i Alek ruszyli na pomoc potrąconej kobiecie, która po odzyskaniu przytomności wpadła w panikę, rozpaczliwie poszukując swojej córki. W tym czasie policjantce Eli udało się odnaleźć właściciela auta, jednak ten cynicznie próbował zrzucić całą winę na swojego pracownika. Na szczęście nie zabrakło też lżejszych chwil, a wszystko za sprawą Zdzisia, który w swoim barze, mimo początkowych kłopotów, znalazł nowego, czworonożnego przyjaciela. Jakie wyzwania tym razem staną na drodze ratowników z Leśnej Góry?

"Na sygnale" odc. 863 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku zespół doktor Reiter zmierzy się z zagadkowym przypadkiem nastolatki, która trafia do szpitala z silnym bólem brzucha i rozległym krwiakiem. Dziewczyna uparcie zaprzecza, by uległa jakiemukolwiek wypadkowi, co stanowi dla medyków dużą zagadkę. Ratownicy wkrótce odkrywają jednak, że doznała ona poważnego urazu wewnętrznego podczas lunatykowania. Sytuację dodatkowo komplikuje wykryta na jej wątrobie podejrzana zmiana, która wymaga dalszej diagnostyki. Równocześnie zespół Vicka interweniuje w sprawie kuriera z Pakistanu, który został ciężko pobity i okradziony. Nawiązanie kontaktu z ofiarą jest bardzo trudne, a sprawy przybierają dramatyczny obrót, gdy mężczyzna wpada w panikę, zaczyna uciekać i nagle traci władzę w nogach. W tle tych wydarzeń, Basia i Benio wybierają się na randkę, na której spotykają Adama i Kasię.

"Na sygnale" odc. 863 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i kolejne wyzwania, przed jakimi staną ratownicy z Leśnej Góry. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, serwując widzom zarówno skomplikowane przypadki medyczne, jak i wątki z życia prywatnego bohaterów. Aby nie przegapić żadnej chwili pełnej napięcia akcji, warto zanotować datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 863. odcinka serialu "Na sygnale" odbędzie się we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 21:55 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali medycznych, który od lat pozwala widzom śledzić pełną wyzwań pracę ratowników medycznych. Każdy odcinek to nowa dawka adrenaliny, dramatycznych akcji ratunkowych i wzruszających historii pacjentów. Produkcja w realistyczny sposób ukazuje walkę z czasem o ludzkie życie, jednocześnie nie zapominając o prywatnych perypetiach i relacjach łączących głównych bohaterów. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak Nowy)

Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)

Anna Wysocka Jaworska (jako Barbara Wszołek)