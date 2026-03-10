Barwy szczęścia, odcinek 3337: Diler odkrywa romans Renaty z policjantem. Kobieta wpada w panikę

Spis treści
W poprzednim odcinku (3336) Wiktor powiedział Tomkowi, że Grażyna spotyka się z Patrykiem i nie krył zdziwienia młodym wiekiem partnera swojej matki. Kępski postanowił natychmiast porozmawiać z byłą partnerką o tej sprawie. Natalia odwiedziła męża w areszcie i podjęła ostateczną decyzję o rozstaniu z Cezarym. W trudnych chwilach Małgorzata wspierała Rawiczową, widząc, że przyjaciółka jest bliska załamania. Tymczasem na Zaciszną wróciła Lucyna i oznajmiła zaskoczonym Pyrkom, że podpisała już umowę u notariusza i jest gotowa od razu się wprowadzić.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3337
Przewlekły stres negatywnie odbija się na zdrowiu Natalii, która w końcu wyznaje Malwinie, jak bardzo jest załamana. Natomiast Renata wpada w panikę, gdy jej diler odkrywa, że kobieta spotyka się z policjantem. Skutkuje to natychmiastowym odcięciem jej od narkotyków, od których zdążyła się uzależnić. Z kolei Grażyna kontynuuje relację z Patrykiem, wybierając się z nim na kolejną randkę, a przy okazji zdradza Madzi, że jej wybrankiem jest właśnie Jezierski. Za to Tomasz - obserwując, jak Wiracka rozkwita u boku nowego partnera - ponownie odczuwa wyraźne ukłucie zazdrości.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3337. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)