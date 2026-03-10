Barwy szczęścia, odcinek 3337: Diler odkrywa romans Renaty z policjantem. Kobieta wpada w panikę

Joanna Dembek
2026-03-10 10:14

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Nowy odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3337, którego emisja zaplanowana jest na 16 marca w TVP2.

W poprzednim odcinku (3336) Wiktor powiedział Tomkowi, że Grażyna spotyka się z Patrykiem i nie krył zdziwienia młodym wiekiem partnera swojej matki. Kępski postanowił natychmiast porozmawiać z byłą partnerką o tej sprawie. Natalia odwiedziła męża w areszcie i podjęła ostateczną decyzję o rozstaniu z Cezarym. W trudnych chwilach Małgorzata wspierała Rawiczową, widząc, że przyjaciółka jest bliska załamania. Tymczasem na Zaciszną wróciła Lucyna i oznajmiła zaskoczonym Pyrkom, że podpisała już umowę u notariusza i jest gotowa od razu się wprowadzić.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3337

Przewlekły stres negatywnie odbija się na zdrowiu Natalii, która w końcu wyznaje Malwinie, jak bardzo jest załamana. Natomiast Renata wpada w panikę, gdy jej diler odkrywa, że kobieta spotyka się z policjantem. Skutkuje to natychmiastowym odcięciem jej od narkotyków, od których zdążyła się uzależnić. Z kolei Grażyna kontynuuje relację z Patrykiem, wybierając się z nim na kolejną randkę, a przy okazji zdradza Madzi, że jej wybrankiem jest właśnie Jezierski. Za to Tomasz - obserwując, jak Wiracka rozkwita u boku nowego partnera - ponownie odczuwa wyraźne ukłucie zazdrości.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3337. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
