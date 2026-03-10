Barwy szczęścia, odcinek 3337: Diler odkrywa romans Renaty z policjantem. Kobieta wpada w panikę

W poprzednim odcinku (3336) Wiktor powiedział Tomkowi, że Grażyna spotyka się z Patrykiem i nie krył zdziwienia młodym wiekiem partnera swojej matki. Kępski postanowił natychmiast porozmawiać z byłą partnerką o tej sprawie. Natalia odwiedziła męża w areszcie i podjęła ostateczną decyzję o rozstaniu z Cezarym. W trudnych chwilach Małgorzata wspierała Rawiczową, widząc, że przyjaciółka jest bliska załamania. Tymczasem na Zaciszną wróciła Lucyna i oznajmiła zaskoczonym Pyrkom, że podpisała już umowę u notariusza i jest gotowa od razu się wprowadzić.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3337

Przewlekły stres negatywnie odbija się na zdrowiu Natalii, która w końcu wyznaje Malwinie, jak bardzo jest załamana. Natomiast Renata wpada w panikę, gdy jej diler odkrywa, że kobieta spotyka się z policjantem. Skutkuje to natychmiastowym odcięciem jej od narkotyków, od których zdążyła się uzależnić. Z kolei Grażyna kontynuuje relację z Patrykiem, wybierając się z nim na kolejną randkę, a przy okazji zdradza Madzi, że jej wybrankiem jest właśnie Jezierski. Za to Tomasz - obserwując, jak Wiracka rozkwita u boku nowego partnera - ponownie odczuwa wyraźne ukłucie zazdrości.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3337. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)