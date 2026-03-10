"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 114: Musashi próbuje na własną rękę ustalić, kto jest odpowiedzialny za śmierć jego psa

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" z pewnością nie pozwolił widzom na chwilę wytchnienia, rzucając Gzymskiego i Dąbka w wir śledztwa dotyczącego porwania. Sprawa dotyczyła zniknięcia pięcioletniego Jasia Gaudyna z przedszkola, a głównym podejrzanym od razu stał się Jarosław Filipiak, człowiek z podobnymi zarzutami w przeszłości. Jego winę zdawały się potwierdzać zeznania sąsiadów, którzy widzieli, jak od kilku dni kręcił się przy placówce i robił zdjęcia podopiecznym. Mimo że policjanci odnaleźli samochód napastnika z pluszakiem w środku, dochodzenie mocno się skomplikowało, gdy na jaw wyszły napięte relacje między rodzicami chłopca. Epizod ten zostawił nas zatem z jeszcze większą liczbą pytań niż odpowiedzi.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 114 - streszczenie
Nadchodzący odcinek rozpoczyna się od makabrycznego odkrycia ciała Kamila Wasiaka w jeziorze, z widocznymi śladami pobicia i raną kłutą szyi. Prowadzący śledztwo Berg i Pietras szybko odkrywają, że zamordowany mężczyzna miał problemy z alkoholem i był agresywną osobą. Jego była partnerka, Ela, która znalazła schronienie w ośrodku dla ofiar przemocy, ma niepodważalne alibi, co wyklucza ją z kręgu podejrzanych. Głównym podejrzanym staje się sąsiad ofiary, Andrzej Badura, który niedawno groził Wasiakowi siekierą, a na jego posesji policjanci odnajdują zakrwawiony samochód należący do denata. Tymczasem w wątku pobocznym Musashi próbuje na własną rękę ustalić, kto jest odpowiedzialny za śmierć jego psa, a kluczowym dowodem w tej sprawie okazuje się nagranie z monitoringu.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 114 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów bohaterów serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" już wkrótce poznają rozwiązanie kolejnej kryminalnej zagadki. Nowe śledztwo, pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji, z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze fanów. Warto już teraz zanotować w kalendarzu datę premiery, by nie przegapić nowych wydarzeń. Najnowszy, 114. odcinek serialu zostanie wyemitowany we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na kanale TV4.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu, prezentując pracę elitarnej jednostki policji walczącej z najgroźniejszą przestępczością zorganizowaną. Akcja skupia się na grupie dowodzonej przez charyzmatycznego "Musashiego", która musi rozpracować siatkę kryminalną działającą w trójmiejskim porcie. Funkcjonariusze często stają przed trudnymi moralnie wyborami i muszą naginać przepisy, by dopaść bezwzględnych przestępców. To właśnie złożone sprawy i niejednoznaczni bohaterowie sprawiają, że fani tak chętnie śledzą ich losy. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)