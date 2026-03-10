"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 114: Musashi próbuje na własną rękę ustalić, kto jest odpowiedzialny za śmierć jego psa

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" z pewnością nie pozwolił widzom na chwilę wytchnienia, rzucając Gzymskiego i Dąbka w wir śledztwa dotyczącego porwania. Sprawa dotyczyła zniknięcia pięcioletniego Jasia Gaudyna z przedszkola, a głównym podejrzanym od razu stał się Jarosław Filipiak, człowiek z podobnymi zarzutami w przeszłości. Jego winę zdawały się potwierdzać zeznania sąsiadów, którzy widzieli, jak od kilku dni kręcił się przy placówce i robił zdjęcia podopiecznym. Mimo że policjanci odnaleźli samochód napastnika z pluszakiem w środku, dochodzenie mocno się skomplikowało, gdy na jaw wyszły napięte relacje między rodzicami chłopca. Epizod ten zostawił nas zatem z jeszcze większą liczbą pytań niż odpowiedzi.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 114 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpoczyna się od makabrycznego odkrycia ciała Kamila Wasiaka w jeziorze, z widocznymi śladami pobicia i raną kłutą szyi. Prowadzący śledztwo Berg i Pietras szybko odkrywają, że zamordowany mężczyzna miał problemy z alkoholem i był agresywną osobą. Jego była partnerka, Ela, która znalazła schronienie w ośrodku dla ofiar przemocy, ma niepodważalne alibi, co wyklucza ją z kręgu podejrzanych. Głównym podejrzanym staje się sąsiad ofiary, Andrzej Badura, który niedawno groził Wasiakowi siekierą, a na jego posesji policjanci odnajdują zakrwawiony samochód należący do denata. Tymczasem w wątku pobocznym Musashi próbuje na własną rękę ustalić, kto jest odpowiedzialny za śmierć jego psa, a kluczowym dowodem w tej sprawie okazuje się nagranie z monitoringu.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 114 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów bohaterów serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" już wkrótce poznają rozwiązanie kolejnej kryminalnej zagadki. Nowe śledztwo, pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji, z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze fanów. Warto już teraz zanotować w kalendarzu datę premiery, by nie przegapić nowych wydarzeń. Najnowszy, 114. odcinek serialu zostanie wyemitowany we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu, prezentując pracę elitarnej jednostki policji walczącej z najgroźniejszą przestępczością zorganizowaną. Akcja skupia się na grupie dowodzonej przez charyzmatycznego "Musashiego", która musi rozpracować siatkę kryminalną działającą w trójmiejskim porcie. Funkcjonariusze często stają przed trudnymi moralnie wyborami i muszą naginać przepisy, by dopaść bezwzględnych przestępców. To właśnie złożone sprawy i niejednoznaczni bohaterowie sprawiają, że fani tak chętnie śledzą ich losy. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)