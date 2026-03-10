"Gliniarze", odcinek 1164: Olgierd i Krystian rozwiązują sprawę zuchwałego napadu na dom zamożnego małżeństwa

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" rzucił Natalię i Kubę w sam środek korporacyjnej intrygi, która przybrała dramatyczny obrót. Podczas zamkniętej kolacji firmowej w restauracji doszło do brutalnego ataku na asystentkę prezesa, którą znaleziono z raną kłutą brzucha. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że w wyniku napaści straciła wczesną ciążę. Śledztwo od początku było skomplikowane, ponieważ świadkowie twierdzili, że do lokalu nie wszedł nikt z zewnątrz. Dodatkowo kluczowy moment ataku nie zarejestrował się na monitoringu, co zrodziło podejrzenia, że nie była to przypadkowa awaria, lecz zaplanowane działanie. Co jeszcze odkryją detektywi w tej pełnej tajemnic sprawie?
"Gliniarze" odc. 1164 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku dojdzie do zuchwałego napadu na dom zamożnego małżeństwa. Sprawcy, po włamaniu się do posiadłości, zmuszą właścicieli do wyjawienia kodu do sejfu, z którego skradną okrągły milion złotych w gotówce. Śledztwo w tej sprawie poprowadzą Olgierd i Krystian, którzy w pierwszej kolejności spróbują ustalić, kto mógł wiedzieć o tak dużej sumie pieniędzy. Niespodziewanie kluczową informacją może okazać się wyznanie syna poszkodowanej pary. Chłopak przyzna się, że w tajemnicy przed rodzicami chwalił się koledze o majątku trzymanym w domowym sejfie, co rzuci na niego nowe podejrzenia.
"Gliniarze" odc. 1164 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen akcji epizod popularnego serialu kryminalnego. Nadchodząca sprawa jak zwykle dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, trzymając widzów w napięciu do samego końca. Dla wszystkich śledzących losy warszawskich detektywów mamy już oficjalne informacje dotyczące premiery. Najnowszy, 1164. odcinek serialu „Gliniarze” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
„Gliniarze” to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, wciągając widzów w sam środek dynamicznych policyjnych akcji i skomplikowanych dochodzeń. Produkcja skupia się na codziennej pracy warszawskich detektywów, którzy z determinacją i sprytem rozwiązują najtrudniejsze zagadki kryminalne. Każdy odcinek to nowe, trzymające w napięciu sprawy, które odsłaniają mroczne oblicze stolicy i brutalnego świata przestępczego. Obsada tego serialu to m.in.:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)