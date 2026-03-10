"Gliniarze", odcinek 1164: Olgierd i Krystian rozwiązują sprawę zuchwałego napadu na dom zamożnego małżeństwa

Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" rzucił Natalię i Kubę w sam środek korporacyjnej intrygi, która przybrała dramatyczny obrót. Podczas zamkniętej kolacji firmowej w restauracji doszło do brutalnego ataku na asystentkę prezesa, którą znaleziono z raną kłutą brzucha. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że w wyniku napaści straciła wczesną ciążę. Śledztwo od początku było skomplikowane, ponieważ świadkowie twierdzili, że do lokalu nie wszedł nikt z zewnątrz. Dodatkowo kluczowy moment ataku nie zarejestrował się na monitoringu, co zrodziło podejrzenia, że nie była to przypadkowa awaria, lecz zaplanowane działanie. Co jeszcze odkryją detektywi w tej pełnej tajemnic sprawie?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Gliniarze" odc. 1164 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku dojdzie do zuchwałego napadu na dom zamożnego małżeństwa. Sprawcy, po włamaniu się do posiadłości, zmuszą właścicieli do wyjawienia kodu do sejfu, z którego skradną okrągły milion złotych w gotówce. Śledztwo w tej sprawie poprowadzą Olgierd i Krystian, którzy w pierwszej kolejności spróbują ustalić, kto mógł wiedzieć o tak dużej sumie pieniędzy. Niespodziewanie kluczową informacją może okazać się wyznanie syna poszkodowanej pary. Chłopak przyzna się, że w tajemnicy przed rodzicami chwalił się koledze o majątku trzymanym w domowym sejfie, co rzuci na niego nowe podejrzenia.

"Gliniarze" odc. 1164 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen akcji epizod popularnego serialu kryminalnego. Nadchodząca sprawa jak zwykle dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, trzymając widzów w napięciu do samego końca. Dla wszystkich śledzących losy warszawskich detektywów mamy już oficjalne informacje dotyczące premiery. Najnowszy, 1164. odcinek serialu „Gliniarze” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

„Gliniarze” to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, wciągając widzów w sam środek dynamicznych policyjnych akcji i skomplikowanych dochodzeń. Produkcja skupia się na codziennej pracy warszawskich detektywów, którzy z determinacją i sprytem rozwiązują najtrudniejsze zagadki kryminalne. Każdy odcinek to nowe, trzymające w napięciu sprawy, które odsłaniają mroczne oblicze stolicy i brutalnego świata przestępczego. Obsada tego serialu to m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)