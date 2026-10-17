Splątane losy, odcinek 69: Yasemin na celowniku Meltem i Ezgi! Ich intryga może ją słono kosztować

Spis treści
- Meltem i Ezgi zaplanują, jak uprzykrzyć życie Yasemin w 69. odcinku „Splątanych losów”
- Mine wróci do domu po chorobie w 69. odcinku „Splątanych losów”
- Ayfer zacznie obawiać się wyprowadzki w 69. odcinku „Splątanych losów”
- „Splątane losy” – data i godzina emisji 69. odcinka
- „Splątane losy” – opis serialu i obsada
Meltem i Ezgi zaplanują, jak uprzykrzyć życie Yasemin w 69. odcinku „Splątanych losów”
Meltem od dawna nie akceptuje związku Yasemin z Burakiem. W 68. odcinku „Splątanych losów” usłyszała, jak ordynator chwali pielęgniarkę i proponuje jej stałą pracę na SOR-ze. Ta wiadomość ją zaskoczy. Teraz, wspólnie z Ezgi w 69. odcinku „Splątanych losów” zacznie zastanawiać się, jak zaszkodzić rywalce. W tej sytuacji Yasemin będzie musiała zmierzyć się z kolejnymi problemami, choć już teraz jej sytuacja jest skomplikowana przez tajemnice, które ukrywa przed ukochanym.
Mine wróci do domu po chorobie w 69. odcinku „Splątanych losów”
Mine wróci do domu po chorobie, co przyniesie ulgę Yasemin. Pielęgniarka od kilku dni martwiła się o stan siostry. W 66. odcinku „Splątanych losów” poprosiła nawet Şengul o pomoc w zdobyciu informacji o jej zdrowiu. Nie potrafiła przestać się niepokoić, dlatego potajemnie odwiedzała Mine w szpitalu. Powrót dziewczynki do domu nie oznacza jednak, że problemy Yasemin się skończą, nadal będzie musiała mierzyć się z trudnościami w relacji z Burakiem oraz napiętą sytuacją wokół Münevver. W dodatku wciąż będzie ukrywać przed lekarzem rodzinne tajemnice.
Ayfer zacznie obawiać się wyprowadzki w 69. odcinku „Splątanych losów”
Ayfer będzie bała się wyprowadzki, choć pieniądze otrzymane od Münevver zacznie postrzegać jako szansę na rozpoczęcie nowego życia. Kobieta znajdzie się więc w trudnym położeniu. Z jednej strony będzie mogła myśleć o zmianie dotychczasowej sytuacji, z drugiej niepokój związany z opuszczeniem domu nie pozwoli jej spokojnie podejść do przyszłości. Tymczasem Pinar zauważy napięcie panujące w rodzinie. Dziewczyna zacznie podejrzewać, że jej rodzice planują się rozstać. Nie będzie miała pewności, co dokładnie dzieje się między nimi, ale atmosfera w domu wzbudzi jej niepokój.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 69. odcinka
Odcinek 69. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar