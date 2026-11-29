"Na dobre i na złe", odcinek 1008. Blanka domyśli się udziału Maria w śmierci Sergiusza

Jak podaje portal swiatseriali.interia.pl, w 1008. odcinku „Na dobre i na złe” Blanka (Pola Gonciarz) spakuje walizki i przygotuje się do wyjazdu z córką Niną (Rita Sobocińska). Kobieta podejmie tę decyzję po zatrzymaniu gangstera Dawida (Daniel Mosior) oraz postrzeleniu porywaczki Zuzy (Aurora Lipartowska). Milewska zrozumie wówczas, że dopóki Sergiusz Poznański (Mateusz Kaczmarek) żyje, ona i dziecko nie będą bezpieczne u boku Maria (Marcin Korcz).

Bohaterka postanowi wyjechać bez męża. Gdy z biletami lotniczymi w dłoni będzie już gotowa do opuszczenia lokalu, który wcześniej wynajął dla nich Milewski, w drzwiach niespodziewanie stanie sam Mario.

W 1008. odcinku serialu mężczyzna przekaże żonie informację o tym, że Sergiusz zmarł nagle na zawał serca. Milewska szybko jednak nabierze podejrzeń, że nie stało się to bez udziału jej męża, zwracając uwagę na jeden istotny szczegół.

- „Sergio nie żyje” – zakomunikuje jej Mario.

- „Masz wczorajsze ubranie” – zauważy Blanka.

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Decyzja Blanki po śmierci gangstera. Milewska zostanie z mężem

Mimo swoich podejrzeń w 1008. odcinku „Na dobre i na złe” Blanka nie odtrąci ukochanego, od którego słów zależała przecież jej decyzja o rozstaniu i wyjeździe z Niną. W nowych okolicznościach Milewska zrezygnuje z podróży i zaproponuje mężowi wspólny spacer z córką, a nawet pozwoli mu się przytulić.

Bohaterka wciąż będzie miała świadomość, że nagły zgon Poznańskiego mógł nie nastąpić samoistnie i bez udziału Maria. Z drugiej strony sama wcześniej postawi mężowi taki warunek, od którego uzależni ich dalsze wspólne życie.

Co dalej z Mariem w 1008. odcinku „Na dobre i na złe”?

Po śmierci Sergiusza pojawia się pytanie, czy w 1008. odcinku „Na dobre i na złe” rodzina Milewskich wreszcie będzie bezpieczna. Aresztowany Dawid nie uniknie już odpowiedzialności, podobnie jak postrzelona Zuza, która będzie dochodzić do siebie w szpitalu.

Niewiadomą pozostaje, czy okoliczności zgonu gangstera wyjdą na jaw i czy Milewski poniesie za to konsekwencje, czy też okaże się, że Poznański zmarł z przyczyn naturalnych. Rozwiązanie tych wątków nastąpi wkrótce.

Kiedy oglądać 1008. odcinek „Na dobre i na złe”? Data emisji

Premiera 1008. odcinka serialu „Na dobre i na złe” odbędzie się w środę, 9 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.