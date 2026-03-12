Sinan skradnie serce Seyran w nowym sezonie „Złotego chłopaka”. Kim jest Cem Söküt, który wcieli się w nową postać? Aktor z pewnością zyska spore grono fanek!

We wrześniu 2024 roku Telewizja Polska pokazała ostatni odcinek drugiego sezonu „Złotego chłopaka”, w którym zdecydowanie nie zabrakło emocji. Seyran, na oczach całej rodziny oraz Ferita, padła nieprzytomna na ziemię. To wtedy Ferit dowiedział się od Suny, że Seyran jest ciężko chora i umiera. Jego rozpacz rozerwała serca widzów na tysiące kawałków. Nic więc dziwnego w tym, że fani produkcji wyczekują pierwszych informacji na temat trzeciego sezonu, który w Polsce ma zadebiutować najszybciej wiosną 2025 roku. Po emisji pierwszego odcinka nowej serii w Turcji wiadomo już, jak potoczyły się losy głównych bohaterów. Sprawdźcie szczegóły.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Sinan nowym ukochanym Seyran w „Złotym chłopaku”

Już na początku pierwszego odcinka trzeciego sezonu „Złotego chłopaka” następuje 2-letni przeskok czasowy w akcji. Widzowie dowiadują się, że Seyran nie jest już z Feritem, ponieważ podczas leczenia Seyran, pomiędzy zakochanymi dochodziło do ciągłych nieporozumień. Najpewniej wszystko przez to, że Seyran wiedziała, że nie jest w stanie dać Feritowi tego, czego pragnie, czyli dziecka. Teraz Seyran tworzy parę z Sinanem, któremu już w pierwszym odcinku nowego sezonu postanawia się oświadczyć! To jej przyjaciel, który był obok niej podczas całego leczenia. W rolę Sinana wciela się Cem Söküt, który z pewnością skradnie serca fanek serialu. Aktor jest znany przede wszystkim z produkcji: Çukur, Kopuk, Mahkum, Hakim oraz Duran. Jesteście ciekawi, jak wygląda nowy ukochany Seyran? Zapraszamy do galerii poniżej.

Jednocześnie przypominamy, że w nowych odcinkach nową miłość odnalazł również Ferit. Mężczyzna znalazł ukojenie w ramionach pięknej Diyary.