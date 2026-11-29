"Barwy szczęścia", odcinek 3465. Klemens odejdzie z kancelarii Natalii

W 3465 odcinku „Barw szczęścia” Natalia (Maria Dejmek) zacznie na poważnie obawiać się o dalsze losy swojej kancelarii po odejściu Klemensa (Sebastian Perdek). Sytuację skomplikowałby fakt, gdyby Górecki zabrał ze sobą własnych klientów, przez co oboje staliby się rywalami. Zwoleńska do ostatniej chwili będzie liczyła na to, że zdoła zatrzymać u siebie zakochanego w niej przyjaciela.

W 3465 odcinku „Barw szczęścia” prawnik pozbawi ją jednak wszelkich złudzeń. Jak podaje portal swiatseriali.interia.pl, współpraca z kobietą, którą Klemens nadal będzie darzył uczuciem, okaże się dla niego ponad siły.

- „Ciebie to nic nie kosztuje. Ja płacę zbyt wysoką cenę emocjonalną” – wyzna jej Klemens, zaznaczając przy tym, że nie chciałby kończyć współpracy w złej atmosferze.

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Zwoleńska pożałuje zatrudnienia Góreckiego. Co wydarzy się w 3465 odcinku?

O spokojnym rozstaniu w 3465 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie już jednak mowy. Stanie się tak zwłaszcza wtedy, gdy Natalia otwarcie przyzna, że żałuje zatrudnienia przyjaciela w swojej kancelarii.

- „Gdybym wiedziała, że dawne uczucia nie minęły, nie zaproponowałabym ci tej pracy” – powie mu Natalia.

Mimo tych słów w 3465 odcinku „Barw szczęścia” Zwoleńska po chwili ponownie spróbuje namówić Góreckiego, by jeszcze raz wszystko przemyślał i został, unikając późniejszego żalu. Prawnik nie zmieni jednak zdania i tym razem postanowi skupić się na sobie oraz własnych uczuciach, a nie na innych osobach.

- „Wybacz, ale tym razem postawię na siebie” – zadecyduje Górecki.

Przyszłość Natalii i Klemensa w 3465 odcinku „Barw szczęścia”. Czy prawnicy zostaną rywalami?

Nie wiadomo jeszcze, jak w 3465 odcinku „Barw szczęścia” na tę deklarację zareaguje Zwoleńska oraz czy w końcu zrozumie i zaakceptuje decyzję przyjaciela, którego uczucia po raz kolejny odrzuci. Sama nie odwzajemni jego miłości ani teraz, gdy zainteresuje się kurierem Michałem (Gamou Fall), ani wcześniej, kiedy wybrała Cezarego (Marcel Opaliński).

Otwarte pozostaje pytanie, czy ta sytuacja definitywnie zakończy ich przyjaźń i sprawi, że prawnicy ponownie staną się rywalami. W 3465 odcinku „Barw szczęścia” wyjaśni się również, jakie będą dalsze losy kancelarii Zwoleńskiej.

Kiedy oglądać „Barwy szczęścia” w TVP2? Data i godzina emisji

Telewizyjną emisję odcinka 3460 serialu „Barwy szczęścia” zaplanowano na piątek, 18 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie TVP2.