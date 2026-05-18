Nowa praca Emilki z Pierwszej miłości. Znów znajdzie się w centrum kłopotów! - ZDJĘCIA

„Pierwsza miłość” odcinek 4225 – Emilka zaczyna nową pracę. Dlaczego odeszła z fabryki?

Po tym jak zrezygnowała z posady w fabryce, Emilka miała spory problem, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Odejście z firmy było konieczne, ponieważ ciągłe plotki i skandal związany z zakończeniem relacji z królem dżemu uniemożliwiały jej normalną pracę. Ostatnie burzliwe wydarzenia, w tym odkrycie podwójnego życia Fryderyka (Andrzej Kłak) i bolesne zerwanie, wymusiły na niej drastyczną zmianę otoczenia. Zatrudnienie w przychodni miało przynieść jej upragniony spokój oraz pomóc w uporządkowaniu codzienności. Niestety, dość szybko wyjdzie na jaw, że nowa praca nie zapewni jej wymarzonej stabilizacji.

Emilka w centrum awantury. Szokujący pierwszy dzień w przychodni w „Pierwszej miłości”

W 4225. odcinku produkcji „Pierwsza miłość” Emilka już pierwszego dnia pracy będzie świadkiem bardzo ostrej sprzeczki. Sytuacja błyskawicznie eskaluje, wymykając się spod kontroli, a wymiana zdań zamieni się w rękoczyny. Kobieta mimowolnie znajdzie się w samym środku tego niebezpiecznego zajścia. Zamiast spokojnie poznawać nowe obowiązki, z marszu zostanie uwikłana w sam środek konfliktu i wielkich napięć.

Za aferę bądą odpowiedzialni Kulas, w którego wciela się Marcin Sztabiński, bo w tajemnicy przed Anielą (Maja Wachowska) podejmie decyzję o ponownym przystąpieniu do matury. Jego edukacyjne plany mocno zszokują Anielę, co doprowadzi do kolejnych spięć. To właśnie przez to zawirowanie temat Kazanowej (Elżbieta Romanowska) chwilowo zejdzie na dalszy plan. Sytuacja zmieni się dopiero wtedy, gdy na telefon w świetlicy, specjalnie uruchomiony w związku ze sprawą zaginionej, zadzwoni nieznany mężczyzna.

Niepokojący telefon w świetlicy zwiastuje kłopoty dla Wadlewa

Tajemnicze połączenie może zwiastować start zupełnie nowych, bardzo niepokojących zdarzeń. Czy Emilka zdoła się ostatecznie zadomowić w przychodni, czy może nowe miejsce pracy dostarczy jej tylko kolejnych, niepotrzebnych dramatów? Jedno jest pewne: w 4225. epizodzie „Pierwszej miłości” upragniony spokój znowu będzie jedynie mrzonką.

