"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1430

W ostatnim czasie w serialu "Policjantki i Policjanci" działo się naprawdę sporo, a wydarzenia przybrały wyjątkowo dramatyczny obrót. Lena i Bartosz zajęli się sprawą strzelaniny w prywatnym domu, w której właścicielka została lekko ranna, natomiast jej mąż walczył o życie. Choć kobieta twierdziła, że zamaskowanych napastników było dwóch, monitoring szybko ujawnił kontakty rannego z byłym handlarzem narkotyków Kosą oraz szefem gangu Waldemarem Wachem. Trop ten prowadził śledczych prosto w stronę przestępczego półświatka, rzucając zupełnie nowe światło na całe zdarzenie. W tym samym czasie Szulc szukał świadka, który byłby gotowy zeznawać przeciwko Kostyrze. Czego zatem należy spodziewać się w następnym odcinku?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1430 - streszczenie

Marek i Daria przyjmują zgłoszenie od Krystyny Kopeć, która twierdzi, że jej mąż Marian został porwany przez UFO. Policjanci szybko odkrywają, że mężczyzna jest poszukiwany za wyłudzenia i właśnie tego dnia miał stawić się na obowiązkowe przesłuchanie. Na miejscu zdarzenia wezwany technik nie zabezpiecza żadnych śladów walki ani obecności nieznanych pojazdów, a sąsiedzi małżeństwa nie zauważyli niczego podejrzanego. Kiedy żona zaginionego składa oficjalną skargę na zachowanie patrolu, mundurowi zaczynają intensywnie weryfikować, czy całe zajście to jedynie sprytna ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości. Śledczy starają się ustalić, czy rzekome uprowadzenie jest po prostu starannie przygotowaną mistyfikacją mającą zmylić policję. Dodatkowo Jacek przekazuje swoim współpracownikom dobre informacje związane bezpośrednio z postacią Witackiego.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1430 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z pewnością czeka na rozwiązanie tej zagadki i sprawdzenie, co naprawdę stało się z Marianem. Produkcja o wrocławskich funkcjonariuszach od dłuższego czasu gromadzi przed odbiornikami stałą grupę miłośników policyjnych opowieści. Warto zawczasu zarezerwować sobie czas, aby poznać wszystkie szczegóły interwencji Marka i Darii oraz dowiedzieć się, co przekazał Jacek. Nowe przygody bohaterów można śledzić regularnie w telewizji o stałych porach emisji. Premiera odcinka 1430 odbędzie się 22 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Produkcja o wrocławskich stróżach prawa to serial, który pozwala zajrzeć za kulisy codziennej pracy policji, pokazując zarówno niebezpieczne interwencje, jak i zwyczajne kłótnie domowe. Bohaterowie muszą nieustannie balansować między trudną służbą a próbami ułożenia sobie relacji z najbliższymi po zejściu z posterunku. Często widzimy ich dylematy i chwile niepewności, co sprawia, że postacie stają się bardzo bliskie każdemu, kto lubi historie o ludziach z pasją. To właśnie ta mieszanka akcji na mieście i wątków obyczajowych sprawia, że przygody mundurowych cieszą się taką popularnością. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)