"M jak miłość": streszczenie odcinka 1934

Ostatnie dni w serialu "M jak miłość" przyniosły mnóstwo zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu wielu osób. Magda przez długi czas drżała o los Pauliny, obawiając się uwięzienia jej przez Jabłońskiego, jednak kobieta niespodziewanie zjawiła się u Budzyńskich i zadeklarowała chęć walki z mężem oraz współpracy z policją i prokuraturą. Tymczasem Mateusz wybrał się z kolegami do Ostrowa na parapetówkę u Winiarów, gdzie jego spotkanie z Bogną przerodziło się w romantyczną chwilę zwieńczoną pierwszym pocałunkiem. Radosną nowinę ogłosili swoim studentom także Ewelina i Michał. Z kolei Tomek wspierał Justynę w trakcie porodu, co wywołało u Majki wyraźne ukłucie zazdrości. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"M jak miłość" odc. 1934 - streszczenie
Jabłoński wraca do kraju i atakuje Paulinę, planując podać jej narkotyki i ją porwać. Na jego drodze staje jednak Magda, która jest gotowa bronić kobiety przed napastnikiem. Tymczasem Kamil spędza czas u Zduńskich na Deszczowej, gdzie próbuje zapanować nad chaosem podczas opieki nad dziećmi. To doświadczenie motywuje go do wprowadzenia dużych zmian w swoim życiu. Mężczyzna deklaruje Anicie, że chciałby zostać ojcem i mieć z nią dziecko. Paweł natomiast decyduje się w końcu obejrzeć nagrania Franki, by poznać jej ostatnie słowa, a wsparcie w tym trudnym momencie zapewnia mu Agnes.
"M jak miłość" odc. 1934 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial o losach Mostowiaków od lat przyciąga ogromną widownię, a każdy nowy odcinek budzi spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na to, jak potoczą się dalsze losy Magdy i Pawła po ostatnich zawirowaniach. Produkcja utrzymuje swoje stałe miejsce w ramówce, dzięki czemu nikt nie powinien mieć problemu z jej odnalezieniem. Nowe perypetie będzie można śledzić już w najbliższy poniedziałek. Odcinek 1934 zostanie wyemitowany 18 maja 2026 o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
"M jak miłość" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który bawi i wzrusza od ponad dwóch dekad. Opowieść o rodzinie Mostowiaków stała się stałym elementem wieczornego relaksu dla wielu osób w całym kraju. Serial świetnie łączy codzienne problemy z mocniejszymi akcentami, pokazując skomplikowane relacje między mieszkańcami Grabiny i Warszawy. To jedna z tych produkcji, przy których można się po prostu odprężyć i sprawdzić, co słychać u ulubionych postaci. W obsadzie tego serialu występują:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)