"M jak miłość": streszczenie odcinka 1934

Ostatnie dni w serialu "M jak miłość" przyniosły mnóstwo zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu wielu osób. Magda przez długi czas drżała o los Pauliny, obawiając się uwięzienia jej przez Jabłońskiego, jednak kobieta niespodziewanie zjawiła się u Budzyńskich i zadeklarowała chęć walki z mężem oraz współpracy z policją i prokuraturą. Tymczasem Mateusz wybrał się z kolegami do Ostrowa na parapetówkę u Winiarów, gdzie jego spotkanie z Bogną przerodziło się w romantyczną chwilę zwieńczoną pierwszym pocałunkiem. Radosną nowinę ogłosili swoim studentom także Ewelina i Michał. Z kolei Tomek wspierał Justynę w trakcie porodu, co wywołało u Majki wyraźne ukłucie zazdrości. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"M jak miłość" odc. 1934 - streszczenie

Jabłoński wraca do kraju i atakuje Paulinę, planując podać jej narkotyki i ją porwać. Na jego drodze staje jednak Magda, która jest gotowa bronić kobiety przed napastnikiem. Tymczasem Kamil spędza czas u Zduńskich na Deszczowej, gdzie próbuje zapanować nad chaosem podczas opieki nad dziećmi. To doświadczenie motywuje go do wprowadzenia dużych zmian w swoim życiu. Mężczyzna deklaruje Anicie, że chciałby zostać ojcem i mieć z nią dziecko. Paweł natomiast decyduje się w końcu obejrzeć nagrania Franki, by poznać jej ostatnie słowa, a wsparcie w tym trudnym momencie zapewnia mu Agnes.

"M jak miłość" odc. 1934 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial o losach Mostowiaków od lat przyciąga ogromną widownię, a każdy nowy odcinek budzi spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na to, jak potoczą się dalsze losy Magdy i Pawła po ostatnich zawirowaniach. Produkcja utrzymuje swoje stałe miejsce w ramówce, dzięki czemu nikt nie powinien mieć problemu z jej odnalezieniem. Nowe perypetie będzie można śledzić już w najbliższy poniedziałek. Odcinek 1934 zostanie wyemitowany 18 maja 2026 o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który bawi i wzrusza od ponad dwóch dekad. Opowieść o rodzinie Mostowiaków stała się stałym elementem wieczornego relaksu dla wielu osób w całym kraju. Serial świetnie łączy codzienne problemy z mocniejszymi akcentami, pokazując skomplikowane relacje między mieszkańcami Grabiny i Warszawy. To jedna z tych produkcji, przy których można się po prostu odprężyć i sprawdzić, co słychać u ulubionych postaci. W obsadzie tego serialu występują:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)