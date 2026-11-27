Piotr Ligienza i jego dorobek artystyczny. W jakich produkcjach wystąpił aktor?

Polski aktor Piotr Ligienza występuje w teatrze, filmie i telewizji, a także pracuje w dubbingu. W 2005 roku został absolwentem krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, jednak na scenie zadebiutował rok wcześniej w Starym Teatrze w Krakowie. Przez lata związał się z warszawskimi scenami, między innymi z Teatrem Powszechnym oraz Teatrem Polonia, a obecnie pojawia się gościnnie w teatrach w całej Polsce.

Publiczność zna go z filmu „RH+” oraz z seriali „Na dobre i na złe”, „Pierwsza miłość” i „Barwy szczęścia”. Poza występami przed kamerą i na deskach teatralnych regularnie użycza głosu w dubbingu.

W życiu prywatnym Piotr Ligienza ma żonę i dwoje dzieci.

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Piotr Ligienza wspomina rolę Fabiana Dudy. Jak poradził sobie z łatką po „Ranczu”?

Z przypięciem łatki konkretnej aktorki mierzyła się wcześniej Marta Chodorowska. Piotr Ligienza w rozmowie z VOX FM opowiedział, jak wyglądało to w jego przypadku po roli Fabiana Dudy w serialu „Ranczo” i przyznał, że rozwój kariery w innym kierunku kosztował go sporo pracy.

„Zajęło mi to trochę pracy, żeby ta kariera się rozwinęła, żeby poszła gdzieś w innym kierunku, czyli odejść od wizerunku Fabiana, ale mówię - nie narzekam. Dziś jako Piotr Ligienza, siedząc na tym fotelu, jestem dumny z tego, że wziąłem udział w tym serialu i ta popularność mi nie przeszkadza, ale pogodziłem się z tym, bo zagrałem w czymś kultowym i to zostanie. Jak to zrozumiałem, że miałem to szczęście wziąć udział w takim projekcie, to po prostu odpuściłem, nabrałem dystansu i pomyślałem sobie, wiesz, no luz, no tak jest, co zrobię. Mogę się zajmować tylko rzeczami, na które mam wpływ, czyli mogę, jeżeli dostaję inną propozycję, mogę przyłożyć się do niej maksymalnie, żeby zrobić to najlepiej, jak tylko potrafię. Mogę w ten sposób udowodnić wartość i jakoś pokazać się z innej strony, a nie walczyć z tym, że ludzie widzą we mnie Fabiana Dudę - jeżeli ktoś wciąż ogląda ten serial nieprzerwanie tam ileś milionów ludzi, to naprawdę nie ma się co dziwić” – powiedział Piotr Ligienza w rozmowie z VOX FM.