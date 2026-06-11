Pierwsza miłość w nowym sezonie. Masowe zatrucie na weselu i oblężenie szpitala w 4238 odcinku

Zatrucie pokarmowe w "Pierwszej miłości". Oblężenie kliniki w 4238. odcinku

Skutki wielkiej zabawy weselnej okażą się dramatyczne dla wielu zaproszonych osób, a radość błyskawicznie zamieni się w walkę o zdrowie. W nadchodzącym, 4238. epizodzie popularnej produkcji dziesiątki uczestników imprezy z silnymi dolegliwościami żołądkowymi trafią prosto do kliniki We-Med. Zaskoczeni medycy będą musieli błyskawicznie reagować na kryzysową sytuację, ponieważ liczba poszkodowanych znacznie przekroczy codzienne możliwości placówki. Sale i korytarze zapełnią się osłabionymi ludźmi, co wymusi na zespole lekarskim działanie w ogromnym stresie i pod presją uciekających minut.

Pierwsza miłość. Co kombinuje Paweł? Sprytna taktyka przeciwko Kacprowi!

Filip z "Pierwszej miłości" uwięziony z Nikolą. Dramat w zablokowanej windzie

Paraliż szpitala zbiegnie się w czasie z innym niebezpiecznym zdarzeniem, które rozegra się z dala od zatłoczonych korytarzy. Próbujący opanować chaos Filip wsiądzie do windy, która nagle ulegnie poważnej awarii między piętrami. Mężczyzna nie zostanie tam jednak sam, ponieważ w feralnej kabinie znajdzie się również nieznajoma dziewczyna o imieniu Nikola. Z biegiem czasu atmosfera stanie się bardzo nerwowa, ponieważ towarzyszka lekarza również zacznie wykazywać silne objawy pokarmowe związane z weselnym incydentem.

Odcięty od leków i specjalistycznego sprzętu mężczyzna będzie musiał bazować wyłącznie na swoich umiejętnościach. Szybkie opanowanie stresu okaże się niezbędne, aby uratować słabnącą kobietę. Zamknięcie w uszkodzonej kabinie wygeneruje sporo nerwów, ale zarazem zbliży do siebie tę dwójkę. Niezwykle trudne okoliczności mogą stanowić intrygujący punkt wyjścia dla zupełnie nowej i skomplikowanej relacji w życiu lekarza.

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Kiedy koniec sezonu "Pierwszej miłości"? Ważne zmiany w ramówce Polsatu

Finał bieżącej serii na głównej antenie Polsatu został już oficjalnie zaplanowany na piątek, 12 czerwca 2026 roku. W tym dniu fani produkcji zazwyczaj żegnają się ze swoimi ulubieńcami na okres letniej przerwy. Cały zespół tworzący hitową telenowelę, w tym obsada i twórcy scenariusza, przejdą w tryb urlopowy. Ten czas ma posłużyć zregenerowaniu sił przed pracą nad kolejnymi epizodami.

Zaskoczeniem będzie kontynuacja wątków na innej antenie. Dalsze perypetie postaci trafią do stacji Polsat1 od poniedziałku do piątku, zawsze o 21:50. Taki ruch w ramówce pozwala nam już teraz zdradzić kulisy kryzysu zdrowotnego, który zdominuje fabułę napiętego odcinka 4238.