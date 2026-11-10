Na Wspólnej, odcinek 4309: Włodek w niebezpieczeństwie! Roman zwęszy spisek Eleny i Doroty. Trzeba działać nim będzie za późno [ZDJĘCIA]

„Na Wspólnej”, odcinek 4309. Włodek proponuje Elenie wspólne mieszkanie

W nadchodzącym epizodzie Włodek (Mieczysław Hryniewicz) wykaże się ogromną empatią wobec Eleny (Magdalena Czerwińska) i zaproponuje, aby zamieszkała u niego razem ze swoim synem. Taki obrót spraw wzbudzi jednak sprzeciw Romana (Waldemar Obłoza), który już wcześniej nabrał podejrzeń w stosunku do Doroty (Edyta Jungowska). Przypomnijmy, że w 4300. odcinku tajemniczy mężczyzna sugerował mu, iż Dorota może parać się kradzieżami i odpowiadać za śmierć swojego męża, natomiast w 4301. odsłonie „Na Wspólnej” Zięba wręczył Elenie gotówkę. Roman zacznie analizować te fakty i dojdzie do wniosku, że zacieśnienie relacji między Włodkiem a Eleną nie jest dziełem przypadku. Choć nie pozna jeszcze dokładnych zamiarów obu kobiet, będzie przekonany, że za ich działaniami stoi poważne zagrożenie.

„Na Wspólnej”, odcinek 4309. Roman dzieli się ze Sławkiem podejrzeniami o spisku

Bohater postanowi działać i nie zachowa swoich mrocznych przypuszczeń wyłącznie dla siebie. W rozmowie ze Sławkiem (Mariusz Słupiński) przekaże mu niepokojące wieści, sugerując, że życie nieświadomego niczego Włodka może znajdować się w niebezpieczeństwie. Według Romana nieświadomy zagrożenia Zięba padł ofiarą zmowy Eleny i Doroty, które realizują wspólny cel. Na ten moment nie wiadomo, czy interwencja przyjaciela wystarczy, aby ustrzec Włodka przed skutkami tej ryzykownej relacji. Pewne jest jednak to, że powaga sytuacji skłoni Romana do zaalarmowania Sławka.

„Na Wspólnej”, odcinek 4309. Kiedy i gdzie oglądać nowy epizod?

Cieszący się wieloletnią popularnością serial „Na Wspólnej” gości na ekranach stacji TVN w każdy poniedziałek, wtorek, środę oraz czwartek. Widzowie zobaczą 4309. odcinek produkcji we wtorek, 10 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Osoby preferujące seanse w sieci znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

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