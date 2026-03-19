Pierwsza miłość, odcinek 4178: Iga zaskakujew Alana wyznaniem o Jamesie, a ten znika bez słowa

W poprzednim odcinku (4177) Bartek próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której Emilka miała partnera, a kontakt z synem wymagał kompromisów. Jego frustracja rosła, a myśl o odzyskaniu „swojego” zaczynała przeradzać się w obsesję. W klubie piłkarskim Borys mierzył się z fatalnym stanem budynku i boiska oraz brakiem funduszy na pensje dla piłkarzy i trenera. Bolesław nie zamierzał dokładać do interesu, a mimo to oczekiwał wyników. Jadzia walczyła o zdrowie córki i stabilność finansową, a Jurek angażował się w pomoc. Adrianna również starała się rozwiązać trudne kwestie osobiste.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4178

Marta otrzymuje niespodziewaną przesyłkę od Łukasza i decyduje się z nim spotkać, mimo że wcześniej próbowała go wymazać z pamięci. Zapomina, że umówiła się ze Szymonem. Kacper proponuje Marysi, by postarali się o dziecko, ale dla niej pomysł jest absurdalny. Julka, która kończy 16 lat, zaczyna drążyć temat swojego biologicznego ojca. Iga wreszcie wyznaje Alanowi, co wydarzyło się między nią a Jamesem. Spodziewa się awantury, ale reakcja chłopaka okazuje się trudniejsza do zniesienia. Alan nie wraca do domu, a kontaktuje się z Igą James z niepokojącą

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4178. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 19 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)