Pierwsza miłość odc. 4167

Pierwsza miłość, odcinek 4167: Eliza ryzykuje życie, by powstrzymać zbrodniczy plan męża!

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-04 12:17

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 4 marca, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4167. odcinek.

W poprzednim odcinku (4166) Ewa próbowała uchronić syna przed życiowym błędem, lecz Krystian nie potrzebował jej rad ani pozwolenia i wbrew wszystkim uklęknął przed Reterską. Emilka po traumie z Mateuszem Stikiem wróciła do pracy w fabryce, witana jak bohaterka, choć zgrzytem okazała się niechęć Fryderyka do afiszowania się z ich związkiem. Bolesław planował pozbyć się Borysa po oddaniu szpiku i prośbą, groźbą oraz przekupstwem nakłaniał Darka do „ostatniej przejażdżki”, nie wiedząc, że Eliza potajemnie nagrywa każde jego słowo.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4167

Eliza ma odruch, by ostrzec Borysa przed śmiertelnym zagrożeniem. Powstrzymuje ją myśl o córce - bez jego szpiku Angelika nie przeżyje. W chwili, gdy chłopak jest już na zabiegu, Eliza urywa się jednak z kliniki pod byle pretekstem i z nagraniem w telefonie jedzie na policję, donieść o zbrodniczych planach męża. Czeka ją przykra niespodzianka. Do warszawskiego więzienia dokwaterowani zostają groźni skazańcy. Bartek dowiaduje się, że są to ludzie odpowiedzialni za rozpętanie krwawego buntu w innym zakładzie. Wśród nich rozpoznaje znajomą twarz. Emilka tymczasem, pełna werwy i optymizmu, rozpoczyna nowe życie. Po spakowaniu i wyniesieniu rzeczy Bartka, nadrabia zaległości towarzyskie. Przekonuje przyjaciółki, że powinny same kreować swoje szczęście. Plan wspólnego wyjazdu, który miał być tylko żartem, zaczyna nabierać realnych kształtów. Także w relacjach damsko-męskich Emilka idzie dalej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, zwłaszcza Fryderyk.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4167. odcinek zostanie wyemitowany w środę 4 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
