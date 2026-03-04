Pierwsza miłość odc. 4167

Spis treści
W poprzednim odcinku (4166) Ewa próbowała uchronić syna przed życiowym błędem, lecz Krystian nie potrzebował jej rad ani pozwolenia i wbrew wszystkim uklęknął przed Reterską. Emilka po traumie z Mateuszem Stikiem wróciła do pracy w fabryce, witana jak bohaterka, choć zgrzytem okazała się niechęć Fryderyka do afiszowania się z ich związkiem. Bolesław planował pozbyć się Borysa po oddaniu szpiku i prośbą, groźbą oraz przekupstwem nakłaniał Darka do „ostatniej przejażdżki”, nie wiedząc, że Eliza potajemnie nagrywa każde jego słowo.
Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4167
Eliza ma odruch, by ostrzec Borysa przed śmiertelnym zagrożeniem. Powstrzymuje ją myśl o córce - bez jego szpiku Angelika nie przeżyje. W chwili, gdy chłopak jest już na zabiegu, Eliza urywa się jednak z kliniki pod byle pretekstem i z nagraniem w telefonie jedzie na policję, donieść o zbrodniczych planach męża. Czeka ją przykra niespodzianka. Do warszawskiego więzienia dokwaterowani zostają groźni skazańcy. Bartek dowiaduje się, że są to ludzie odpowiedzialni za rozpętanie krwawego buntu w innym zakładzie. Wśród nich rozpoznaje znajomą twarz. Emilka tymczasem, pełna werwy i optymizmu, rozpoczyna nowe życie. Po spakowaniu i wyniesieniu rzeczy Bartka, nadrabia zaległości towarzyskie. Przekonuje przyjaciółki, że powinny same kreować swoje szczęście. Plan wspólnego wyjazdu, który miał być tylko żartem, zaczyna nabierać realnych kształtów. Także w relacjach damsko-męskich Emilka idzie dalej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, zwłaszcza Fryderyk.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4167. odcinek zostanie wyemitowany w środę 4 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)