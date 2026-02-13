"Pierwsza miłość", odcinek 4161: Zniknięcie dziecka i odurzona matka. Janek odkryje przerażającą prawdę

Dramatyczne sceny w 4161. odcinku "Pierwszej miłości"

Najbliższy wtorek, 24 lutego 2026 roku, przyniesie widzom Polsatu ogromną dawkę emocji. Punktualnie o godzinie 18:00 wyemitowany zostanie epizod, w którym centralnym wątkiem stanie się rzekome porwanie córki Janka. Kluczowe pytanie brzmi: czy Kinga, wciąż cierpiąca po stracie własnego dziecka, byłaby zdolna do uprowadzenia małej Poli? Choć żona Stańczuka otoczyła dziewczynkę matczyną opieką, wydarzenia w mieszkaniu Lilki rzucą na nią cień straszliwych podejrzeń.

Obsesja Lilki i plan pozbycia się rywalki

Relacje między kobietami od dłuższego czasu są niezwykle napięte. Kinga coraz częściej zajmuje się Polą, co doprowadza biologiczną matkę dziecka do furii. Błocka, targana toksycznym uczuciem do Janka, marzy tylko o jednym – usunięciu żony radiowca ze swojego życia. Jej zazdrość osiąga punkt krytyczny, w którym w głowie kobiety rodzi się chory plan, mający na celu definitywne zakończenie wizyt rywalki i odzyskanie Stańczuka na wyłączność.

Podstępna wizyta i awantura o dziecko

W 4161. odcinku serialu dochodzi do konfrontacji sprowokowanej przez Błocką. Pod pretekstem pojednawczej rozmowy i chęci zakopania topora wojennego, kobieta zwabia Kingę do swojego mieszkania. Tematem spotkania ma być rzekoma troska o Polę, w której żona Janka widzi swoją zmarłą córkę, Jaśminkę. Atmosfera szybko gęstnieje, a wymiana zdań przeradza się w kolejne spięcie, gdy Kinga otwarcie deklaruje chęć wspólnego wychowywania dziecka wraz z mężem.

Janek odkrywa pusty dom i odurzoną kobietę

Finał odcinka przyniesie szokujące rozstrzygnięcie. Janek, poinformowany przez synów o wyjściu żony, wraca z nocnego dyżuru pełen złych przeczuć. Jego obawy okazują się uzasadnione, gdy dociera do mieszkania byłej partnerki. Na miejscu zastaje przerażający widok: Lilka leży półprzytomna i odurzona lekami, natomiast po Kindze i małej Poli nie ma ani śladu. Sytuacja wygląda jednoznacznie i sugeruje, że to właśnie żona dziennikarza dopuściła się porwania.

Interwencja służb i aresztowanie w kolejnym odcinku

Echa tych wydarzeń wybrzmią w 4162. odcinku produkcji. Na miejscu zjawią się ratownicy medyczni, by pomóc poszkodowanej kobiecie, a policja natychmiast rozpocznie poszukiwania zaginionego dziecka. Mimo że bliscy Kingi są przekonani o jej niewinności, Janek traci pewność i podstępem ściąga żonę do domu. Ostatecznie kobieta zostaje aresztowana pod zarzutem porwania, jednak los małej Poli wciąż pozostaje nieznany.