W poprzednim odcinku (4160) Kinga konsultowała się z prawnikiem, nie chcąc dopuścić, by Lilka zabrała Polę z Wrocławia, i oczekiwała, że Janek również będzie walczył o córkę. Ten starał się mediować między kobietami, lecz gdy Kinga groziła Lilce odebraniem praw rodzicielskich, Janek miał dość. Iga była zaskoczona nagłą przyjaźnią Alana z Jamesem, który stał się powiernikiem jej chłopaka i załatwił mu pracę, choć coś w tej relacji budziło jej niepokój. Jolka wciąż odkładała rozstanie z Mikim, a Tomek, źle czując się w roli „trzeciego”, postanowił szczerze z nim porozmawiać, lecz zatrzymał go niespodziewany telefon.

IZABELLA KRZAN przejmuje ESKA.pl

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4161

Olek i Róża powoli się docierają. By nagłośnić swoje kompleksowe metamorfozy i nadać salonowi nieco splendoru, postanawiają namówić do współpracy znaną osobę. Wybór pada na byłą żonę Jurka, popularną aktorkę. Ta jednak - jak się okazuje - ma ogromne problemy… z prawem. Alan szykuje się na rozmowę o pracę, którą załatwił mu James. Niespodziewanie przyjeżdża do niego Mikołaj z Kostkiem. Chłopiec przypadkiem dowiedział się, kto jest jego prawdziwym ojcem; czuje się oszukany i rozżalony, oczekuje wyjaśnień. Tymczasem Iga trzyma kciuki za powodzenie Alana na rozmowie kwalifikacyjnej. Lilka zaprasza Kingę na rozmowę. Chce zakopać topór wojenny, jednak drażliwy temat Poli powoduje kolejne spięcie między kobietami. Gdy Janek, po powrocie z nocnego dyżuru, dowiaduje się, gdzie poszła Kinga, pełen złych przeczuć natychmiast idzie do mieszkania Błockiej. Na miejscu zastaje tylko półprzytomną Lilkę. Pola razem z Kingą zniknęły.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4161. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 24 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

To on zagra Pawła w „Pierwszej miłości”! Kim jest aktor, który przejmuje kultową rolę?

15