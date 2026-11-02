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W poprzednim odcinku Derya odkryła, że Cemil podjął pracę u Yoncy. Kiedy Beyza wspólnie z prawniczką Beren zajmowały się przygotowaniami do zbliżającej się rozprawy, kobieta urządziła w salonie ogromną awanturę i w akcie zemsty uwięziła mężczyznę w domu. W tym samym czasie Mukadder bez żadnych zahamowań wyznała Hancer, co o niej myśli, nie szczędząc dziewczynie przykrych słów. Głęboko dotknięta i upokorzona dziewczyna podjęła nagłą decyzję o opuszczeniu rezydencji. A co wydarzy się tym razem?
„Panna młoda” odcinek 244 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Cemil wymknie się z miejsca, w którym go zamknięto, i zakradnie się do salonu Yoncy. Między Fadime a Melihem dojdzie do kłótni, a kobieta wyleje wszystkie swoje pretensje. Mukadder wraz z domownikami spróbuje udawać, że pod nieobecność Cihana w rezydencji nic się nie stało. Kłamstwo wyjdzie jednak na jaw, gdy mężczyzna dostrzeże stłuczoną szybę i natychmiast zrozumie, co zaszło pod jego nieobecność. Zdenerwowany Cihan bez chwili zwłoki ruszy prosto do Hancer.
„Panna młoda” odcinek 244 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
244. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach Hancer, która jako sierota musiała od najmłodszych lat samodzielnie radzić sobie z przeciwnościami losu. Aby zdobyć fundusze na leczenie chorego brata, dziewczyna decyduje się na wejście w zaaranżowane małżeństwo z bogatym dziedzicem, Cihanem. Choć początkowo ich relacja opiera się na układzie, z czasem między młodymi ludźmi wybucha szczere i głębokie uczucie. Na drodze do ich szczęścia stają jednak liczne intrygi rodzinne oraz obecność byłej żony mężczyzny. Cihan musi wykazać się wielką odwagą, by chronić ukochaną przed wpływową matką i nieprzychylnym otoczeniem. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)