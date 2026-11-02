W poprzednim odcinku Derya odkryła, że Cemil podjął pracę u Yoncy. Kiedy Beyza wspólnie z prawniczką Beren zajmowały się przygotowaniami do zbliżającej się rozprawy, kobieta urządziła w salonie ogromną awanturę i w akcie zemsty uwięziła mężczyznę w domu. W tym samym czasie Mukadder bez żadnych zahamowań wyznała Hancer, co o niej myśli, nie szczędząc dziewczynie przykrych słów. Głęboko dotknięta i upokorzona dziewczyna podjęła nagłą decyzję o opuszczeniu rezydencji. A co wydarzy się tym razem?

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„Panna młoda” odcinek 244 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cemil wymknie się z miejsca, w którym go zamknięto, i zakradnie się do salonu Yoncy. Między Fadime a Melihem dojdzie do kłótni, a kobieta wyleje wszystkie swoje pretensje. Mukadder wraz z domownikami spróbuje udawać, że pod nieobecność Cihana w rezydencji nic się nie stało. Kłamstwo wyjdzie jednak na jaw, gdy mężczyzna dostrzeże stłuczoną szybę i natychmiast zrozumie, co zaszło pod jego nieobecność. Zdenerwowany Cihan bez chwili zwłoki ruszy prosto do Hancer.

„Panna młoda” odcinek 244 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

244. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach Hancer, która jako sierota musiała od najmłodszych lat samodzielnie radzić sobie z przeciwnościami losu. Aby zdobyć fundusze na leczenie chorego brata, dziewczyna decyduje się na wejście w zaaranżowane małżeństwo z bogatym dziedzicem, Cihanem. Choć początkowo ich relacja opiera się na układzie, z czasem między młodymi ludźmi wybucha szczere i głębokie uczucie. Na drodze do ich szczęścia stają jednak liczne intrygi rodzinne oraz obecność byłej żony mężczyzny. Cihan musi wykazać się wielką odwagą, by chronić ukochaną przed wpływową matką i nieprzychylnym otoczeniem. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)