Jak powstało imperium Louis Vuitton, Moët i Hennessy? ARTE.tv pokazuje od środka historię LVMH

BERNARD ARNAULT - OD BRANŻY BUDOWLANEJ DO ŚWIATA LUKSUSU

Historia LVMH jest nierozerwalnie związana z Bernardem Arnaultem, szefem koncernu. Na początku 2026 roku FORBES oszacował jego majątek na około 170 mld dolarów, co czyni go najbogatszą osobą w Europie i siódmą na świecie. Serial dokumentalny prezentuje historię króla luksusu i zbytku oraz jego imperium. Miał on dwa marzenia: zostać najbogatszym człowiekiem świata i otaczać się dobrami luksusowymi. To historia nowego kapitalizmu zrodzonego z globalizacji i ambicji, która nie chciała iść na żadne kompromisy. Arnault stworzył nowatorski model biznesowy, w którym tradycja, ekskluzywność i rozpoznawalność „brandu” stały się fundamentem globalnej potęgi finansowej.

OD PRZEDMIOTU POŻĄDANIA DO GLOBALNEGO IMPERIUM

Pierwszy odcinek dokumentu zatytułowany „Przedmiot pożądania” przedstawia drogę Bernarda Arnaulta na szczyt. Opowieść rozpoczyna się od jego doświadczeń w branży budowlanej oraz pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostrzegł potencjał rynku dóbr luksusowych. Po powrocie do Francji rozpoczął budowę imperium, które na zawsze zmieniło oblicze świata mody stając się wyznacznikiem statusu i prestiżu. Z czasem dzięki strategicznym decyzjom oraz konsekwentnie realizowanej polityce przejęć powstało imperium skupiające ponad 75 luksusowych marek, m.in. Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon czy Bulgari. W wieku 47 lat Arnault został miliarderem, a zbudowana przez niego potęga zaczęła wykraczać daleko poza tradycyjnie rozumiany świat mody.

LVMH - POTĘGA, KTÓRA WYKRACZA POZA MODĘ

Drugi odcinek, „Państwo w państwie”, przygląda się LVMH już nie tylko jako grupie prestiżowych marek, lecz jako potędze finansowej i medialnej. Koncern posiada rozległe aktywa, a jego działalność obejmuje obszary wykraczające poza modę i dobra luksusowe. Jest właścicielem m.in. tygodnika „Paris Match” czy dziennika „Le Parisien”, a jego założyciele mają ogromne wpływy wśród elit polityczno-finansowych. LVMH to silnik segmentu produktów premium – firma dyktuje, jak działa reszta tego sektora. Widzowie poznają kolejne etapy wchłonięcia przez koncern m.in. marki GUCCI. Bernard Arnault postawił na haute couture, a każdy pokaz stanowił niezwykle drogi spektakl, który miał prowokować. Brały w nich udział światowe gwiazdy, dzięki czemu sprzedawane przez niego brandy trafiały na pierwsze strony gazet. Arnault traktował to jako dźwignię marketingową do sprzedaży perfum, szminek, okularów i torebek.

LUKSUS JAKO MODEL WŁADZY I WPŁYWU

„Louis Vuitton: Imperium luksusu” to nie tylko fascynująca historia sukcesu biznesowego, lecz także opowieść o przemianach francuskiego i światowego kapitalizmu oraz o mechanizmach, które pozwalają budować globalną potęgę wokół wartości marki. Dokument pokazuje również ciemniejszą stronę – bezwzględną kalkulację, która przyczyniła się do upadku najjaśniej świecących gwiazd wśród projektantów, m.in. Marca Jacobsa czy Alexandra McQueena. Losy Bernarda Arnaulta stają się tym samym punktem wyjścia do szerszej refleksji nad współczesnym światem luksusu, biznesu i finansów.

DWA ODCINKI, JEDNA PRAWDZIWA HISTORIA NAJWIĘKSZEGO IMPERIUM LUKSUSU

„Louis Vuitton: Imperium luksusu” składa się z dwóch odcinków:

„Przedmiot pożądania” – 60 min

„Państwo w państwie” – 62 min

Dostępny bezpłatnie na ARTE.tv do 28 kwietnia 2027 roku.

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