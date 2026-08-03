W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” bohaterowie znów musieli grać role. Poyraz i Nana udawali przed Cennet zgodne małżeństwo, co skończyło się wspólną nocą w jednym łóżku. Tymczasem Sinan, zmęczony domowymi problemami, spotkał się z Aynur na kawie. W tle narastał konflikt, bo Semih uknuł plan, by oszukać Burhana fałszywymi pieniędzmi. Poyraz też nie próżnował i po cichu szykował zasadzkę, a Merta wykorzystał do odciągnięcia uwagi Nany. Czy to ryzyko w ogóle miało sens?

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"Dziedzictwo" odc. 997 - streszczenie

Poyraz dopada Burhana i próbuje wymusić na nim nazwisko wspólnika. Burhan rzuca się do ucieczki, ale ginie potrącony przez Semiha, który jedzie kradzionym autem. Poyraz trafia do szpitala, a Nana, wściekła, wyrzuca mu niepotrzebne ryzykowanie życiem. Później jadą razem na miejsce, gdzie sprawca porzucił samochód, i tam Poyraz wpada na nowy trop. Semih w panice uświadamia sobie, że w schowku pod wykładziną zostawił broń z własnymi odciskami palców. Tymczasem Isl robi wszystko, by przekonać Sinana do ślubu z Ezgi.

"Dziedzictwo" odc. 997 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie „Dziedzictwa” mogą już szykować się na kolejny odcinek. Serial jest emitowany w dni powszednie na TVP1, zwykle po południu. Odcinek 997 zostanie pokazany 10 sierpnia 2026 o 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to serial pełen wątków o miłości, rodzinnych tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów. Na początku historia kręciła się wokół Yamana i Seher, ale z czasem w życiu bohaterów wiele się zmieniło. Teraz na pierwszy plan wysuwają się nowe postacie, które zmagają się z przeszłością i próbują ułożyć sobie życie na nowo. Zwrotów akcji tu nie brakuje, dlatego widzowie trzymają się tej historii od setek odcinków. W obsadzie są m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)