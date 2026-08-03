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W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” bohaterowie znów musieli grać role. Poyraz i Nana udawali przed Cennet zgodne małżeństwo, co skończyło się wspólną nocą w jednym łóżku. Tymczasem Sinan, zmęczony domowymi problemami, spotkał się z Aynur na kawie. W tle narastał konflikt, bo Semih uknuł plan, by oszukać Burhana fałszywymi pieniędzmi. Poyraz też nie próżnował i po cichu szykował zasadzkę, a Merta wykorzystał do odciągnięcia uwagi Nany. Czy to ryzyko w ogóle miało sens?
"Dziedzictwo" odc. 997 - streszczenie
Poyraz dopada Burhana i próbuje wymusić na nim nazwisko wspólnika. Burhan rzuca się do ucieczki, ale ginie potrącony przez Semiha, który jedzie kradzionym autem. Poyraz trafia do szpitala, a Nana, wściekła, wyrzuca mu niepotrzebne ryzykowanie życiem. Później jadą razem na miejsce, gdzie sprawca porzucił samochód, i tam Poyraz wpada na nowy trop. Semih w panice uświadamia sobie, że w schowku pod wykładziną zostawił broń z własnymi odciskami palców. Tymczasem Isl robi wszystko, by przekonać Sinana do ślubu z Ezgi.
"Dziedzictwo" odc. 997 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Widzowie „Dziedzictwa” mogą już szykować się na kolejny odcinek. Serial jest emitowany w dni powszednie na TVP1, zwykle po południu. Odcinek 997 zostanie pokazany 10 sierpnia 2026 o 16:00.
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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” to serial pełen wątków o miłości, rodzinnych tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów. Na początku historia kręciła się wokół Yamana i Seher, ale z czasem w życiu bohaterów wiele się zmieniło. Teraz na pierwszy plan wysuwają się nowe postacie, które zmagają się z przeszłością i próbują ułożyć sobie życie na nowo. Zwrotów akcji tu nie brakuje, dlatego widzowie trzymają się tej historii od setek odcinków. W obsadzie są m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)