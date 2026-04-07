"Panna młoda", odcinek 70: niespodziewane pojawienie się Hancer na przyjęciu wywołuje skrajne reakcje

Intrygi w serialu "Panna młoda" nie zwalniają tempa, a ostatni odcinek tylko podgrzał atmosferę. Cihan zdecydował się na odważny krok i zabrał Hancer na noc do rezydencji, co oczywiście nie mogło pozostać bez echa. Ten ruch wywołał furię u Beyzy, która natychmiast podjęła próbę uwiedzenia Cihana. W tle tych miłosnych zawirowań, Derya, zdawałoby się nieprzejęta sytuacją, podkradała jedzenie z lodówki Hancer. Na koniec, mimo całego zamieszania, Cihan zaprosił swoją żonę na promocję kolekcji dywanów. Zapowiada się, że kolejne minuty przed ekranem będą równie emocjonujące!

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Panna młoda" odc. 70 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Hancer, pomimo swoich wcześniejszych wahań, ostatecznie zdecyduje się wziąć udział w uroczystej promocji. Jej niespodziewane przybycie wywoła lawinę skrajnych emocji i z pewnością nie pozostanie bez echa. Równocześnie do rezydencji zawita nowy, nieoczekiwany gość, którym okaże się Melih, syn Fadime. Jego wizyta może wprowadzić sporo zamieszania w życie domowników. Tymczasem stan Cemila wyraźnie się pogarsza, a mężczyzna zaczyna doświadczać gwałtownych i niekontrolowanych ataków gniewu, co budzi niepokój otoczenia.

"Panna młoda" odc. 70 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Dla wszystkich fanów z niecierpliwością wyczekujących na dalszy rozwój wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów mamy najważniejsze informacje. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić ani chwili z tej wciągającej historii. Premierowa emisja 70. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial, który podbił serca widzów opowieścią o Hancer, młodej sierocie zmuszonej do zawarcia zaaranżowanego małżeństwa, by ratować chorego brata. Jej losy splatają się z Cihanem, dziedzicem bogatej fortuny, a to, co zaczęło się jako układ, z czasem przeradza się w prawdziwe uczucie. Ich miłość musi jednak pokonać liczne przeszkody i stawić czoła intrygom knutym przez najbliższych. W serialu występują: