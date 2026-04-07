"Panna młoda", odcinek 69: Doprowadzona do szału Beyza próbuje uwieść Cihana

Ostatni odcinek serialu „Panna młoda” dostarczył fanom solidnej dawki emocji i jeszcze bardziej zagęścił atmosferę wokół głównych bohaterów. Cihan po powrocie z Dubaju wciąż nie zdobył się na odwagę, by wyznać Hancer prawdę o Beyzie, a jego prezenty zamiast radości wywołały konsternację. Napięcie w domu dodatkowo podsyciła Sinem, która otwarcie przeciwstawiła się Mukadder, podczas gdy ta zakazała Mine wspominać o wydarzeniach na wsi. W międzyczasie Cemil opuścił szpital i razem z Deryą zamieszkał u Hancer, co z pewnością wprowadziło do jej życia kolejne zawirowania. Po tak intensywnych wydarzeniach jedno jest pewne: na nudę w kolejnych odcinkach nie będziemy narzekać.

"Panna młoda" odc. 69 - streszczenie

Cihan podejmuje decyzję o zabraniu Hancer na noc do rodzinnej rezydencji, co wywołuje spore zamieszanie. Zazdrosna i wściekła Beyza, nie mogąc pogodzić się z sytuacją, próbuje za wszelką cenę uwieść mężczyznę. W tym samym czasie Derya, korzystając z chwili nieuwagi, podkrada jedzenie z lodówki Hancer. To jednak nie koniec emocji, które czekają na główną bohaterkę. Już wkrótce Cihan zaprosi swoją żonę na ważne wydarzenie branżowe, jakim będzie uroczysta promocja nowej kolekcji dywanów.

"Panna młoda" odc. 69 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący epizod tureckiego hitu zapowiada się niezwykle emocjonująco. Widzowie z pewnością z niecierpliwością czekają, aby zobaczyć, jak dalej potoczą się losy Hancer i Cihana oraz jakie intrygi przygotuje dla nich Beyza. Jeśli jesteście ciekawi, co wydarzy się w rezydencji, koniecznie zarezerwujcie sobie czas na seans. Premierowa emisja 69. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecka produkcja, która skradła serca widzów opowieścią o Hancer, sierocie zmuszonej do walki o przetrwanie, i Cihanie, dziedzicu wielkiej fortuny. Ich drogi krzyżują się w zaaranżowanym małżeństwie, które początkowo jest tylko umową, ale z czasem przeradza się w głębokie uczucie. Niestety, na drodze do ich szczęścia stają liczne przeszkody, w tym zaborcza matka Cihana i jego była żona. To poruszająca historia o miłości, która jest w stanie pokonać największe przeciwności. W serialu występują m.in.: