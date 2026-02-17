"Pani García i jej córki" - jak zakończy się wątek Ofelii? Spoiler przed ostatnim odcinkiem

"Pani García i jej córki" - zakończenie wątku Ofelii

Na koniec telenoweli "Pani García i jej córki" Ofelia przechodzi wewnętrzną przemianę i zostaje rozliczona ze swoich błędów jako matka. Widzowie doskonale wiedzą, że przez całą telenowelę była ambitna, manipulująca i często stawiała własne interesy ponad dobrem córek. W finale dochodzi do jej pojednania z córkami, Mar i Valerią. Ofelia przyznaje się do winy i prosi je o wybaczenie. Córki decydują się jej wybaczyć, co jest dla Ofelii największym spełnieniem. Wreszcie doceni to bardziej niż pieniądze czy status społeczny. Jej historia nie kończy się karą ani samotnością, lecz odbudową więzi rodzinnych.

"Pani García i jej córki" - kiedy koniec serialu?

Kiedy należy spodziewać się emisji ostatniego odcinka telenoweli "Pani García i jej córki"? Data emisji finałowego epizodu w Novelas+ jest już znana! Wydarzy się to w piątek, 6 marca 2026. To właśnie widzowie zobaczą ostatni, 81. odcinek telenoweli. Premierowa emisja jak zawsze o godzinie 15:00.

"Pani García i jej córki" - o czym jest serial?

Ofelia García marzy o bogactwie i widzi w córkach szansę na lepsze życie. Mar jest piękna, lecz bez sukcesów, ma zostać gwiazdą. Valeria, skromna i odpowiedzialna, pracuje na utrzymanie rodziny i nie zgadza się z matką. W tym samym czasie rodzina Portilla, potentaci tekstylni, po śmierci matriarchini przechodzi kryzys. Gdy Ofelia zatrudnia się w ich domu, próbuje wypromować Mar jako twarz nowej kolekcji. Los jednak zbliża Valerię do braci Portilla – Artura i Nicolasa – a uczucia, rywalizacja i tajemnice odmieniają życie obu rodzin.